कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के समर्थन में पाकिस्तान में लगे पोस्टर, लिखा- हम आपके साथ हैं

कश्‍मीर में सक्रिय अलगाववादियों को पाकिस्‍तान से समर्थन मिलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन, अब इन पृथकतावादियों के समर्थन में पाकिस्‍तान में खुलेआम पोस्‍टर भी लगने लगे हैं। पाकिस्‍तानियों ने इस्‍लामाबाद और रावलपिंडी में ऐसे ही पोस्‍टर लगाकर कश्‍मीर में सक्रिय अलगवावादी नेताओं का समर्थन किया है। इन पोस्‍टरों में हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता सैय्यद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और आसिया आंद्राबी के फोटो लगे हैं। पाकिस्‍तान में ये पोस्‍टर ऐसे समय सामने आए हैं जब पड़ोसी देश कश्‍मीर को लेकर फर्जी प्रचार अभियान चलाने में जुटा है। हालांकि, इसमें उसे सफलता नहीं मिली। इसमें अलगाववादियों का खुलेआम समर्थन करने की बात कही गई है। पाकिस्‍तान की राजधानी में अलगाववादी समर्थक पोस्‍टरों से कश्‍मीर में अलगाववाद और हिंसा भड़काने में पड़ोसी देश की संलिप्‍तता एक बार फिर से सामने आ गई है। बता दें कि भारत लगातार पाकिस्‍तान द्वारा घाटी में अलगाववादियों और आतंकियों को मदद पहुंचाने की बात कहता रहा है। पाकिस्‍तान में लगे पोस्‍टर से पाकिस्‍तानी सरकार और अलगाववादियों की साठगांठ सतह पर आ गई है।

In Pics

Pakistan observing Kashmir Solidarity Day. Posters and banners displayed at many places in Pakistan.#pakistan #kashmir pic.twitter.com/yqXZfYyeR2

— KNS 24×7 (@kns_24x7) April 6, 2018