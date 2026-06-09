पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को तालीबानी उग्रवादियों ने 6 पाकिस्तानी जवानों को मार दिया है, जबकि चार अन्य घायल हैं। बताया जा रहा कि पेशावर से करीब 30 किमी दक्षिण-पश्चिम में हसन खेल इलाके में तालीबानी उग्रवादी एक चेक पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे।

पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के जवानों और तालिबानी उग्रवादियों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई। इसमें पाकिस्तान के छह जवान मारे गए और चार घायल बताए जा रहे हैं।

सुरक्षाबलों ने उग्रवादियों की कोशिश नाकाम की

अधिकारियों ने आगे बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने फेडरल कॉन्स्टेबुलरी चेक पोस्ट पर कब्जा करने की उग्रवादियों की कोशिश को नाकाम कर दिया और आठ आतंकवादियों को मार गिराया। उग्रवादियों ने चेकपोस्ट पर कब्जा करने की नीयत से हमला किया था। हालांकि पहले के मुसैद पाकिस्तानी जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। इससे दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई।

उन्होंने बताया कि फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के छह जवान मारे गए और चार घायल हो गए। हमने के खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बना लिया। उन्होंने कहा कि बचे-खुचे उग्रवादियों को खत्म करने के लिए अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

मट्टानी में दो जवानों को किया अगवा

इसके अलावा, पेशावर के बाहरी इलाके मट्टानी में फ्रंटियर रीजन जीना कोर के पास किशन गंगा चेक-पोस्ट पर उग्रवादियों के हमले के दौरान सुरक्षा बल के दो जवानों को अगवा कर लिया गया। उग्रवादियों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, इस दौरान चार गाड़ियां नष्ट कर दी गईं और चेक पोस्ट की इमारत पर भीषण बमबारी की।

हमले के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने इसकी जिम्मेदारी ली है।

24 मई को भी हुआ था भीषण हमला

इससे पहले 24 मई को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के सैन्य इलाके में एक शटल ट्रेन पर आतंकियों ने बम से हमला किया था। इस धमाके में 14 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली थी।

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पीओके के रावलकोट में रविवार को पुलिस और जेएएसी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में पुलिस अधिकारियों समेत 27 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं, भारत ने हिंसा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें