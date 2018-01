गाना गाकर मांगी टीचर से छुट्टी, वायरल हो रहा इस बच्चे का वीडियो

बचपन के दिनों में स्‍कूल से छुट्टी लेने के लिए हम में से हर किसी ने अपने-अपने शिक्षक को कभी न कभी आवेदन दिया होगा। लेकिन, पाकिस्‍तान में छुट्टी के लिए एक बच्‍चे ने हेडमास्‍टर के नाम अनोखे तरीके से आवेदन किया है। उसने अर्जी को गाने के रूप में गाकर छुट्टी स्‍वीकार करने की मांग की। स्‍कूली छात्र का वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइटों पर वायरल हो रहा है। पाकिस्‍तान के गायक और सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद रॉय ने बच्‍चे का वीडियो पोस्‍ट किया है। स्‍कूली छात्र ने फुल स्‍टॉप और कोमा तक को गीत के रूप में पेश कर दिया। कक्षा में कुछ लोगों के कहने पर छात्र ने आवेदन को गीत के रूप में गाकर सुनाया। यह स्‍कूल पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान के घोरवाला इलाके में स्थित है। छात्र ने छुट्टी का आवेदन कुछ इस तरह से लिखा था, ‘सेवा में, प्रधानाध्‍यापक महोदय, मॉडल प्राइमरी स्‍कूल, घोरवाला। सर, सविनय आपको बताना चाहता हूं कि मैं बीमार हूं। ऐसे में मैं स्‍कूल नहीं आ सकूंगा। कृपा करके मेरी एक दिन की छुट्टी को स्‍वीकार करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी।’

What the real problem is our education system… We have learnt the same application by heart in 1983-84, and same is still on.. What a revolution in Edn system we have seen in last 3 dacades

— Zafar malik (@Zafar02947000) January 21, 2018