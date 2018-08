नई सरकार बनने के पहले ही हफ्ते में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ टकराव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पॉम्‍प‍ियो की पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान से गुरुवार (23 अगस्त) को फोन पर बात हुई थी। इस दौरान पॉम्‍प‍ियो ने पाकिस्तान की धरती पर चल रहे आतंकी नेटवर्क के बारे में जिक्र किया था, जिसे लेकर पाकिस्तान उखड़ गया और अमेरिका से बयान वापस लेने के लिए कहा। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने पत्रकारों के सवाल करने पर साफ कर दिया कि कोई बयान वापस नहीं लिया जाएगा। अमेरिका अपने बयान पर अडिग है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हीथर नॉर्ट ने गुरुवार को एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि ल‍िख‍ित बयान के मुताब‍िक अमेर‍िकी व‍िदेश मंत्री ने पाक‍िस्‍तानी पीएम से कहा था क‍ि पाक‍िस्‍तान के ल‍िए यह काफी अहम है क‍ि वह अपनी धरती पर सक्र‍िय आतंकवाद‍ियों के ख‍िलाफ न‍िर्णायक कदम उठाए और अफगान शांत‍ि प्रक्रि‍या में सक्र‍िय भागीदारी करे।

यह बयान जारी होने के बाद पाक‍िस्‍तान ने इसका व‍िरोध क‍िया और इसे गलत बताते हुए सही करने की मांग की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैजल की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, ”आज पीएम खान और विदेश मंत्री पोंपियो के बीच फोन कॉल पर अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी किए गए तथ्यात्मक तौर पर गलत बयान पर पाकिस्तान आपत्ति जताता है। चर्चा में पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।”

Pakistan takes exception to the factually incorrect statement issued by US State Dept on today’s phone call btwn PM Khan & Sec Pompeo. There was no mention at all in the conversation about terrorists operating in Pakistan. This shd be immediately corrected.

— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) August 23, 2018