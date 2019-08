Imran Khan trolled on Twitter: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आलीशान पीएम आवास शैक्षिक संस्थान बनाने का वादा किया था लेकिन वह अपना वादा पूरा करने में विफल नजर आ रहे हैं और अब इसके चलते वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। पीएम आवास में शादियों का आयोजन हो रहा है। दरअसल, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर ने अपनी बेटी की शादी का आयोजन पाकिस्तान के पीएम आवास में किया। इस शादी के आयोजन का कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में आयोजन की जगह पीएम आवास बताई गई है। वहीं एक अन्य तस्वीर में लड़के और लड़की के परिवार वालों के अलावा पीएम इमरान खान भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कई लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि इमरान खान ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि वह पीएम आवास में नहीं रहेंगे और पीएम आवास को शैक्षिक संस्थान बनाएंगे। उन्होंने शैक्षिक संस्थान बनाने का वादा किया था वेडिंग हॉल का नहीं।

Imran khan failed to make PM House into a library but now PM house is bring used as wedding avenue by Brigadier Cheema. IK and all other Madinah Ki Riyasat group attended wedding which has cost 9 million Rupees paid by the suffering public. Welcome to Naya Pakistan pic.twitter.com/7gfG7FtU7s

— Sidrah Memon (@SidrahMemon1) August 3, 2019