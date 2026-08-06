पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के तीन साल पूरे होने पर उनके बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने पिता की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। दोनों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें अपने पिता से मिलने या उनकी स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

वहीं, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने देशभर में विरोध प्रदर्शन कर उनकी रिहाई की मांग उठाई। दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान को सभी जरूरी सुविधाएं और चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है।

इमरान खान के बेटों ने जताई चिंता

लंदन में रह रहे इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने CNN से बातचीत में कहा कि पिछले सात महीनों से उनके परिवार, वकीलों और डॉक्टरों को इमरान खान से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। उनका कहना है कि इसी वजह से उन्हें अपने पिता की सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही।

कासिम खान ने कहा कि उन्हें इमरान खान की कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में आशंका है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति पहले की तुलना में काफी बिगड़ चुकी हो सकती है।

दोनों भाइयों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कई बार पाकिस्तान जाकर अपने पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक अड़चनों के कारण ऐसा नहीं हो सका। उनका कहना है कि उनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की अवधि समाप्त हो चुकी है और उनका नवीनीकरण नहीं किया गया।

पाकिस्तान सरकार ने आरोपों को बताया गलत

पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के बेटों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि इमरान खान को जेल नियमों के अनुसार परिवार, वकीलों और डॉक्टरों से मिलने की सुविधा दी जा रही है।

सरकारी बयान के मुताबिक, इमरान खान ने 21 मार्च 2026 को अपने एक बेटे से फोन पर बातचीत भी की थी। सरकार ने यह भी कहा कि उन्हें जेल में अलग सात कमरों वाले परिसर में रखा गया है, जहां रहने, साफ-सफाई और व्यायाम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार का दावा है कि इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है और उन्हें नियमित चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उठाई मांग

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तुरंत अपने परिवार और वकीलों से मिलने की अनुमति दी जाए। संगठन ने यह भी कहा कि दोनों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए और लंबे समय तक एकांत कारावास जैसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए।

PTI का देशभर में विरोध प्रदर्शन

इमरान खान की गिरफ्तारी के तीन साल पूरे होने पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। पार्टी समर्थकों ने विभिन्न शहरों में रैलियां निकालकर इमरान खान की रिहाई की मांग की। पंजाब और सिंध प्रांत में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 100 से अधिक PTI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

वहीं, सबसे बड़ी रैली पेशावर में आयोजित की गई, जहां PTI की प्रांतीय सरकार है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लाहौर समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी देखने को मिलीं।

इस्लामाबाद मार्च की चेतावनी

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने पेशावर की रैली में कहा कि यदि अदालतों के माध्यम से इमरान खान और बुशरा बीबी को राहत नहीं मिली तो 27 सितंबर को PTI कार्यकर्ता इस्लामाबाद की ओर मार्च करेंगे।

उन्होंने कहा कि पार्टी की मांग है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मामलों की निष्पक्ष सुनवाई हो तथा उन्हें वकीलों, डॉक्टरों, परिजनों और पार्टी नेताओं से मिलने की अनुमति दी जाए। अफरीदी ने दावा किया कि यदि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रही तो इमरान खान की रिहाई ’30 मिनट के भीतर’ संभव है।

तीन साल बाद भी बरकरार है जनसमर्थन

लगातार तीन वर्षों से जेल में रहने के बावजूद इमरान खान का जनाधार कमजोर होता नहीं दिख रहा है। PTI का दावा है कि देशभर में बड़ी संख्या में लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो पार्टी शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज करेगी।

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यह घटना मंगलवार दोपहर को उस समय घटी जब ट्रंप लॉस एंजिल्स की अपनी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड्रयूज जा रहे थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।