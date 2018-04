इमरान खान को भगवान शिव के रूप में दिखाने पर पाकिस्तान में बवाल

पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान को भगवान शिव के रूप में दिखाए जाने पर बवाल हो गया। संसद से लेकर सड़क तक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं ने इसे भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिव के रूप में इमरान खान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।खास बात है कि इस तस्वीर को पाकिस्तानी संसद ने भी गंभीरता से लेते हुए संघीय जांच एजेंसी(एफआईए) को सौंपी है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर भगवान शिव के रूप में इमरान खान के चित्रण में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ सामने आ रहा है। पाकिस्तानी संसद में बुधवार(11अप्रैल) को विपक्षी दल पीपीपी के रमेश लाल ने कहा कि इमरान खान को शिवजी के रूप में पेश करना गंभीर मामला है। जिस पर संसद प्रमुख ने गृहमंत्री तलाल चौधरी से रिपोर्ट मांगी। रमेश लाल ने कहा कि किसी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना संविधान के खिलाफ है।

If we are equal citizen in pakistan so what is this ? This is not in islam that. We want to take action against this. We are Pakistanis but first we are hindu. I requested to @AsimBajwaISPR @MaryamNSharif @ImranKhanPTI to take action ageist this facebook page pic.twitter.com/eQBEMHe3O1

— Kaidar Nath (@NathKAidar) April 11, 2018