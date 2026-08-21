पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं। इस बीच उनके एक करीबी सहयोगी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता इमरान खान रिहा हो जाते हैं, तो वे आर्मी या उसके चीफ जनरल आसिम मुनीर की आलोचना नहीं करेंगे। यह बात PTI के तेवर में नरमी दिखाती है, जिसने सालों से मिलिट्री लीडरशिप पर हमला किया है।

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने बुधवार को रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने इमरान खान को ऐसा इंसान बताया जो देश को सबसे पहले रखता है। जुल्फिकार बुखारी ने कहा, “अगर इमरान खान को कल रिहा कर दिया जाता है, तो वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो। सरकार और मिलिट्री लीडर के साथ किसी भी तरह के झगड़े नहीं होंगे। सुलह का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सरकार, मिलिट्री लीडर से भिड़ जाएं। आप अपने दर्द को कंट्रोल करते हैं। आप अपने दर्द को कम करते हैं। आप अपने देश की भलाई के लिए इसे निगल जाते हैं।”

आसिम मुनीर पर हमलावर रहे हैं इमरान खान

PTI के समर्थक लंबे समय से आसिम मुनीर को इमरान खान के 2023 में जेल जाने के लिए ज़िम्मेदार ठहराते रहे हैं। इमरान खान खुद भी पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मेंटली अनस्टेबल कह चुके हैं। इमरान खान के करीबी जुल्फिकार बुखारी जैसे नेताओं के लहजे में बदलाव से लगता है कि पार्टी शायद सुलह की जमीन परख रही है, भले ही यह साफ न हो कि इमरान खान इस बात से सहमत हैं। उनकी टिप्पणी इस हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आए हैं जिसमें अधिकारियों को 73 साल के इमरान खान को 48 घंटे के अंदर जेल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। एक्सपर्ट्स इस फैसले को तनाव कम करने की दिशा में पहला कदम मान रहे हैं।

जुल्फिकार बुखारी ने इस फैसले को उम्मीद की नई किरण बताया और कहा कि PTI कोर्ट के इस निर्देश का पालन करेगी कि पार्टी वर्कर हॉस्पिटल से दूर रहें। गुरुवार दोपहर तक इमरान खान को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया था।

‘PTI और मिलिट्री के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई’

जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि PTI और मिलिट्री के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खुला है। जुल्फिकार बुखारी ने कहा, “अगर मुनीर एक सुबह उठकर कहें, ‘बस, मुझे यह दिखाना है कि मैं इस समय देश का पिता हूं,’ तो वह देश पर अपना हाथ फेर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर राजनीतिक कैदी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएगा।”

एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इमरान खान की अपनी स्थिति शायद उनके सहयोगी से मेल न खाए। अटलांटिक काउंसिल के एक सीनियर फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि यह साफ नहीं है कि इमरान खान के जेल में रहने के दौरान PTI की लीडरशिप सरकार के साथ किसी भी संभावित बातचीत या बातचीत में एक कॉमन फ्रंट पेश कर सकती है या नहीं। गिरफ्तारियों से पार्टी का ज़्यादातर स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया है और कई पुराने नेता अभी भी सलाखों के पीछे हैं।

जेल में कैसे रहते हैं इमरान खान?

दुबई में खुद से देश निकाला ले रहे जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि उन्होंने इमरान खान से आखिरी बार आठ महीने पहले बात की थी। इमरान खान को ऐसी हालत में रखा गया है जिसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एकांत कारावास बताते हैं। पिछले नवंबर में उनके बारे में कही गई बातों में उन्होंने मुनीर को इतिहास का सबसे ज़ालिम तानाशाह कहा था। इमरान ने कहा था कि वह न तो झुकेंगे और न ही मानेंगे।

नरम तेवर के बावजूद PTI 27 सितंबर को देश भर में मार्च करने का प्लान बना रही है। भले ही इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया जाए या नहीं। पार्टी चाहती है कि कोर्ट के आदेश पर उनका इलाज हो, उनके परिवार, डॉक्टरों और वकीलों को सुविधा मिले, उनके मामलों की सुनवाई तेज़ी से हो, और आखिर में उनकी रिहाई हो।

जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि PTI के जो बड़े नेता अब छिपे हुए हैं, वे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे या उसे ऑर्गनाइज करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, “आप शायद बहुत सारे लीडरशिप को छिपे हुए लोगों से बाहर आते देखेंगे। भले ही आप उन्हें न देखें, आप उन्हें इकट्ठा होते देखेंगे।”

2022 में सत्ता से बाहर हुए थे इमरान

इमरान खान ने 2022 में अविश्वास प्रस्ताव वोट में सत्ता खोने के बाद से कई कानूनी मामलों का सामना किया है। ज़्यादातर सज़ाएं तब से सस्पेंड या पलट दी गई हैं, और अपील अभी भी पेंडिंग हैं। वह किसी भी गलत काम से इनकार करते रहते हैं।

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