पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (REUTERS/File Photo)

पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, दावों के उलट जमीन पर स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी हुई है, इमरान के समर्थक लगातार हिंसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। इस बीच शहबाज सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस चीफ जस्टिस ने इमरान खान की रिहाई का आदेश सुनाया था, उसे ही अब हटाने की तैयारी की जा रही है। शहबाज सरकार कुछ बड़ा करने वाली है जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी संसद में वर्तमान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इसके लिए संसद में एक और प्रस्ताव लाया गया है जिसके तहत एक पांच सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी ही सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ संदर्भ तैयार करने वाली है। ऐसे में अब पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस को सिर्फ इसलिए हटाने की तैयारी हो रही है क्योंकि उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। Also Read पाकिस्तान: ‘मिलनी फांसी चाहिए, दामाद जैसा स्वागत कर रहा कोर्ट’, इमरान खान को लेकर नेता के बिगड़े बोल पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जमीन पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई जगहों पर अभी भी धारा 144 लागू है, सेना भी जमीन पर सक्रिय चल रही है। पहले कहा गया था कि पाकिस्तान में जल्द ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन उस फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान में जल्द चुनाव नहीं हो जाते, वे शांत नहीं बैठने वाले हैं। पाकिस्तान में सारा बवाल कैसे शुरू हुआ? अब जानकारी के लिए बता दें कि ये सारा विवाद उस समय शुरू हुआ जब कोर्ट जा रहे इमरान खान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय इमरान भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए जा रहे थे, लेकिन तब उन्हें कॉलर पकड़कर ले जाया गया और उस वजह से पूरे देश में हिंसा फैल गई जो अभी तक जारी है। इमरान खान ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि उन्हें लाठियों से पीटा गया था, वे बेहोश तक हो गए थे। उन्होंने एक बयान में पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं।

