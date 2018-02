इमरान खान के तीसरे निकाह पर भड़कीं दूसरी पत्नी रेहम, बोलीं- बीवी मैं थी और पीर से चला रहे थे चक्कर

पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने वाले क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने तीसरा निकाह कर लिया है। तीसरे निकाह को लेकर उनकी दूसरी पत्नी ने उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान की दूसरी पत्नी रेहम खान ने कहा है कि मैं उनकी पत्नी थीं और वह अपनी आद्यात्मिक गुरु के साथ चक्कर चला रहे थे। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष 65 साल के इमरान खान ने रविवार को 40 साल की बुशरा मेनका से शादी रचाई है। यह उनकी तीसरी शादी है। बुशरा एक पीर हैं और वह इमरान खान की आध्यात्मिक गुरु थीं। इमरान उनके पास स्पिरिचुअल थेरपी के लिए जाते थे। वहीं दोनों के बीच इश्क हुआ और बाद में निकाह भी हो गया। ‘द टाइम्स’ को दिए एक इंटरव्यू में इमरान की दूसरी पत्नी रेहम ने आरोप लगाया कि उनके पूर्व पति इमरान बुशरा को पिछले 3 सालों से जानते हैं और जब रेहम और इमरान दांपत्य जीवन में थे तब भी वह बुशरा से मिलते थे। रेहम ने कहा, ‘इमरान खान बुशरा से पिछले 3 सालों से संपर्क में हैं, जब मैं उनकी पत्नी थी। वह भरोसमंद आदमी नहीं हैं।’

No, these are the words of those who have been Pir & Mureed.

Both confirmed he was taking instructions for the last 3 years.

Ex-husband of Pir confirmed it too.

I was his wife at the time. #Fact https://t.co/hp4MKaGl9D

— Reham Khan (@RehamKhan1) February 20, 2018