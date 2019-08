इमरान खान की पाकिस्तान में ही फजीहत, अपने ही नेता उड़ा रहे मजाक

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त होने के बाद पाकिस्तान और इसके प्रधानमंत्री इमरान खान खासे परेशान हैं। खान पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर के मुद्दें को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करते रहे हैं और इस दौरान उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। खास बात है कि भारत के आंतरिक मामले में दखल देने पर पाकिस्तान में भी ज्यादातर लोग इमरान खान के समर्थन में नहीं है। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों तक का मानना है कि इमरान खान को कश्मीर में ध्यान लगाने की बजाय देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करना चाहिए। सोशल मीडिया में भी ऐसे कई नए-पुराने वीडियो वायरल हो रहे जिसमें पाकिस्तानी नेता इमरान खान का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।

पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार का करीब चार महीने पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया में फिर से वायरल हो रहा है जिसमें वह इमरान खान के बयानों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में हिना रब्बानी कह रही है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को हंसी का पात्र बना दिया है। पाकिस्तानी संसद सत्र के दौरान पूर्व विदेश मंत्री ने यह बात कही। वीडियो में वह कहती नजर आ रही हैं, ‘हमारे पीएम कहते हैं कि जापान और जर्मनी पड़ोसी है। भूगोल हमें बताता है कि जापान ईस्ट एशिया में है और जर्मनी यूरोप में। उनका दावा है कि जापान और जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरे के विरोधी थे। जबकि इतिहास बताता है कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे।’ अनुच्छेद 370 हटने के बाद खार का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया में एक और महिला नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेशनल असेंबली में विपक्ष की नेता इमरान खान को ‘उबर’ कंपनी का ड्राइवर कहते हुए नजर आ रही हैं, जो हर राइड के बाद यात्री से फाइव स्टार मांगता है। पीएम मोदी को मुस्लिम देश से सर्वोच्च सम्मान मिलने और इमरान खान के मुस्लिम लीडर का ड्राइवर बनने पर महिला नेता का यह वीडियो वायरल हुआ। एक ट्विटर यूजर आशीष शर्मा ने महिला नेता का वीडियो शेयर करते हुए लिखा उबर ड्राइवर से मिलिए। एक यूजर फवाद रहमान ने दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘पीएम मोदी को यूएई का सर्वोच्च सम्मान मिला और इमरान खान को ड्राइवर बनने पर यूएई की सर्वोच्च टिप (बख्शीश) मिली।’

And this is parliamentarian Hina Rabbani slamming the PM @ImranKhanPTI of China occupied Pakistan in the parliament over his geographical discourse of Japan and Germany. Allah Raham pic.twitter.com/QdZiNCQEdH

— Ravi Rai (@Raviravirai) August 25, 2019