‘मुझे इतना लाठियों से मारा, बेहोश हो गया…’, रिहा होने के बाद इमरान खान का पाकिस्तानी रेंजर्स पर बड़ा आरोप

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है। अब रिहा होकर इमरान ने कहा है कि उन्हें लाठियों से पीटा गया।

इमरान खान को किया गया रिहा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है। अब रिहा होकर इमरान ने कहा है कि उन्हें लाठियों से पीटा गया। यहां तक कहा कि वे उस पिटाई की वजह से बेहोश तक हो गए थे। अब इन दावों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, किसी तरह की सफाई पेश नहीं की गई है। कोर्ट ने इमरान से क्या अपील की? इस समय पाकिस्तान में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जगह-जगह हिंसा देखने को मिल रहा है, धारा 144 लगी हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने ही इमरान खान से अपील की है कि वे अपने समर्थकों को शांत रहने के लिए कहें, किसी भी कीमत पर स्थिति को काबू में किया जाए। इसके बाद इमरान की तरफ से भी शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमारा उदेश्य जल्द चुनाव करवाना है। Also Read Imran Khan Arrest: इमरान खान को रिहा किया गया, आज पुलिस गेस्ट हाउस में रहना होगा, कल HC में पेशी होगी इमरान ने रिहा होने के बाद क्या बोला? इमरान ने अपनी गिरफ्तारी पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके साथ बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें एक आतंकी की तरह अरेस्ट किया गया था। अभी के लिए इमरान खान को रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन वे पुलिस गेस्ट हाउस में रहने वाले हैं। उन्हें उनके परिवार से मिलने की इजाजत जरूर दे दी गई है। कल उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। यानी कि उन्हें सिर्फ रिहा किया गया है, मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई है। कोर्ट की अहम टिप्पणी वैसे इस पूरे मामले में सुप्रीन कोर्ट की फटकार मायने रखती है। कोर्ट ने जिस तरह से इमरान की गिरफ्तारी पर तल्ख टिप्पणी की है,वो आने वाले समय में भी राह दिखाने का काम करेगी। कोर्ट ने कहा कि भविष्य के लिए मिसाल बनाने की जरूरत है। हम पूरे देश को जेल नहीं बनने देंगे। बता दें कि इस मामले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच सुनवाई कर रही है। इस बेंच में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram