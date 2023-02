Ilhan Omar अमेरिका के विदेश मामलों के पैनल से निकाली गईं, भारत विरोधी बयान के बाद बटोरी थी सुर्खियां

America: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने विवादास्पद डेमोक्रेट इल्हान उमर को यहूदी-विरोधी टिप्पणियों पर विदेशी मामलों की समिति से बाहर करने के लिए मतदान किया।

इल्हान उमर (source- twitter/ @Ilhan)

US Senator: अमेरिकी सदन ने इल्हान उमर (Ilhan Omar) को इजराइल पर टिप्पणियों के चलते विदेश मामलों की समिति से निकाला। सदन ने गुरुवार (2 फरवरी) को मिनेसोटा डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि इल्हान उमर को विदेश मामलों की समिति से मतदान के बाद हटा दिया। सदन ने उनको हटाने लिए इजराइल (Israel) के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणियों और उनकी निष्पक्षता पर सवाल का हवाला दिया।

