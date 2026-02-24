Donald Trump News: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत समेत दुनिया भर के अलग-अलग देशों पर लगाए गए सभी टैरिफ को गैर-कानूनी बताया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स को टैरिफ को लेकर गंभीर चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश अमेरिका के टैरिफ के मामले में खेल खेलने की कोशिश करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा, “कोई भी देश जो सुप्रीम कोर्ट के इस अजीब फैसले के साथ खेल खेलना चाहता है, खासकर वे देश जिन्होंने सालों और दशकों तक अमेरिका को धोखा दिया है, उन्हें उससे कहीं ज्यादा टैरिफ मिलेगा और उससे भी बुरा, जिस पर वे हाल ही में सहमत हुए हैं। खरीदार सावधान!”

भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर अभी तक नहीं हुए साइन

इस बीच, भारत-अमेरिका की ट्रेड को लेकर बातचीत सोमवार को शुरू होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बातचीत टाल दी गई है। इस समझौते को बातचीत के जरिये इसी हफ्ते कानूनी रूप दिया जाना था। यह बातचीत इसलिए अहम हो गई थी क्योंकि भारत-अमेरिकी ट्रेड एग्रीमेंट पर अभी तक साइन नहीं हुए हैं। इस बीच, शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बदला है। दूसरी ओर, भारत सरकार के अधिकारियों ने साफ किया है कि कानूनी एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद ही भारत के बाजार तक पहुंच मुमकिन है।

ट्रंप के ग्लोबल लेवल पर 15 परसेंट ग्लोबल टैरिफ के ऐलान के बाद ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों ने भी चिंता जताई है। US के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन और सिंगापुर के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ़ 10 परसेंट तय किया गया था।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप ने 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल के लिए बना था, न कि सामान्य व्यापार नीति के तहत व्यापक टैरिफ लगाने के लिए।

यह भी पढ़ें: ट्रेड डील पर सहमत हुए भारत और अमेरिका, ट्रंप ने किया टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान



गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका ने भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया था। इसमें रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया 25% टैरिफ भी शामिल था। इस महीने की शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्होंने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर सहमत हो गए हैं। क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।