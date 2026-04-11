मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की बातचीत चल रही है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान से चल रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता तो उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात एक सवाल के जवाब में कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कोई बैकअप प्लान है, अगर यह वार्ता सफल नहीं पाती और ईरान होमुर्ज जलडमरूमध्य खोलने से इनकार कर देता है।

ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, “हमें बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है। ईरान की सेना हार चुकी है। हमने सबकुछ इकट्ठा कर लिया है। अब उनके पास बहुत कम मिसाइलें बची हैं। उनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत कम हो गई है। हमने उन्हें बहुत करारा झटका दिया है। हमारी सेना कमाल की है; उन्होंने जो काम किया है वह सराहनीय है।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और अधिक सेना की तैनाती कर दी है। हाल ही में 40 दिनों तक चले भीषण जंग के बाद खाड़ी में दो सप्ताह के लिए सीजफायर लागू कर दिया है।

इस्लामाबाद पहुंचे दोनों पक्ष

व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस्लामाबाद में बातचीत शनिवार सुबह (स्थानीय समयानुसार) शुरू हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ के नेतृत्व में यह शांति वार्ता हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघची समेत ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज सुबह इस्लामाबाद पहुंच गया है।

इधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिका पक्ष भी पहुंच गया है। उन्होंने पेरिस से रवाना होने से पहले ईरानी शासन को कड़ी चेतावनी दी कि वे अमेरिका के साथ खेल न खेलें। उन्होंने कहा, अगर वे हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि वार्ताकार दल भी इतने सहयोग देने वाले नहीं हैं।

सीजफायर के बाद अमेरिका और ईरान के शर्तों में मतभेद देखने को मिले। एक ओर ट्रंप शासन ने ईरान को 15 सूत्रीय योजना भेजी, जिसमें ईरान से अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को सौंपने और लंबी दूरी की मिसाइलों को कम करने की शर्तें भी शामिल थी। तो दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका को 10 सूत्रीय योजना भेजी, जिसमें ईरान को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और होमुर्ज जलडमरूमध्य पर उसकी संप्रभुता को मान्यता देने जैसी अहम मांगे थीं।

जेडी वेंस ने तेहरान की दी चेतावनी

पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस्लामाबाद शनिवार को दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शुक्रवार को ईरान के साथ वार्ता में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। पाकिस्तान के लिए रवाना होते समय जेडी वेंस ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें