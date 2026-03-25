पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते पिछले करीब एक महीने से दुनियाभर में आर्थिक अस्थिरता है। 28 फरवरी से यूएसए-इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध के चलते कच्चे तेल के दामों में भारी उथलपुथल दर्ज की गई है। दुनियाभर के शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच अब ब्लैकरॉक के सीईओ ने वैश्विक मंदी को लेकर नई चेतावनी जारी की है।

लैरी फिंक ने BBC से बातचीत में कहा, ”अगर तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं तो इससे वैश्विक मंदी (global recession) शुरू हो सकती है।”

28 फरवरी से पश्चिम एशिया में तनाव

इजरायल और ईरान ने एक साथ 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया और इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेता मारे गए। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव की शुरुआत हो गई।

इसके जवाब में तेहरान ने इजरायल और खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को भी ईरान ने बंद कर दिया। दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के कच्चे तेल के परिवहन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

अमेरिका पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने पहले ईरान के पावर प्लान्ट पर हमले की चेतावनी दी और फिर पांच दिनों के लिए हमले रोकने की बात कही। लेकिन तेहरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और इस होर्मुज स्ट्रेट से गिने-चुने जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है।

इन सभी वजहों से ग्लोबल क्रूड ऑल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए। लेकिन अब पाकिस्तान के जरिए यूएस की तरफ से ईरान को शांति प्रस्ताव भेजे जाने की खबरों के बाद तेल के दाम में कुछ गिरावट दर्ज की गई।

शांति प्रस्ताव के बाद तेल की कीमतों में गिरावट

बुधवार को तेल की कीमतों में लगभग 5% की गिरावट आई क्योंकि ऐसी खबरें सामने आईं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। इससे युद्धविराम (ceasefire) की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। यह गिरावट तब आई जब इजरायल और ईरान के बीच हवाई हमले जारी थे।

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $5.66 (5.42%) गिरकर $98.83 प्रति बैरल पर आ गया जबकि इसका निचला स्तर $97.57 रहा। वहीं, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड $4.82 (5.22%) गिरकर $87.53 पर पहुंच गया जो $86.72 के निचले स्तर तक गया था।

इस युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए तेल और लिक्विड नैचुरल गैस(LNG) की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। International Energy Agency के अनुसार, तेल आपूर्ति में यह रुकावट अब तक की सबसे बड़ी बताई जा रही है जिससे रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का नुकसान हो रहा है। 25 दिनों के संघर्ष के बाद यह नुकसान करीब 50 करोड़ बैरल यानी वैश्विक आपूर्ति के लगभग 5 दिनों के बराबर हो चुका है।

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28 फरवरी से शुरू हुई यूएस-इजरायल-ईरान की इस जंग में हर दिन हवाई हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जमीनी हमले या युद्ध की बात नहीं हुई है। ईरान पर जमीनी हमला (ground invasion) करना किसी भी सैन्य शक्ति के लिए बेहद मुश्किल और जोखिम भरा ऑपरेशन माना जाता है। इसकी वजह सिर्फ सेना नहीं है बल्कि ईरान का भूगोल, सीमाएं, इतिहास और पिछले युद्ध का अनुभव है। पढ़ें पूरी खबर…