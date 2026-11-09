Sheikh Hasina News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने औपचारिक रूप से एक नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मांगा है। यह कदम दिसंबर में भारत से उनके वापस लौटने की योजना की दिशा में उठाया गया है। यह जानकारी सोमवार को शेख हसीना के वकीलों की ओर से दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को भेजे गए एक पत्र से सामने आई है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स में हसीना के वकीलों ने नए दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने उनके मौजूदा पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को रद्द कर दिया है।

वकीलों ने क्या लिखा?

वकीलों ने लिखा, “अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को रद्द किए जाने की खबरों को देखते हुए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप हमारी मुवक्किल के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।”

पत्र में अधिकारियों से इन आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इसमें हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत देश की जिम्मेदारियों का हवाला दिया गया है।

अपने ही लोगों के बीच मरना चाहूंगी- शेख हसीना

हसीना वापस लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों ने सोमवार को बताया कि वापसी की तारीख की घोषणा विभिन्न औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद की जाएगी। पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एपी से कहा कि वह अपनी जमीन पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करेंगी। हसीना ने कहा, “अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी है, तो मैं अपने ही देश की मिट्टी पर, अपने ही लोगों के बीच मरना चाहूंगी।”

बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर लगाया प्रतिबंध

हसीना की अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन सत्ता से हटाए जाने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब से पार्टी के कई नेताओं और सदस्यों को जेल में डाल दिया गया है, जबकि अन्य लोग भारत या अन्य जगहों पर स्वेच्छा से निर्वासन में चले गए हैं।

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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने से जुड़े एक धुंधले वीडियो को लेकर चर्चा में आए पूर्व वायुसेना अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट तहसिफ सूरी का शव ढाका की तुराग नदी से बरामद किया गया है। बुधवार को नदी पुलिस ने टोंगी बंदर घाट इलाके से उनका शव बरामद किया। इससे एक दिन पहले उनके परिवार ने उनके लापता होने की सूचना दी थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…