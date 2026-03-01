इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने रविवार को एक बयान जारी कर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की “एक सुनियोजित और व्यापक अभियान” में हुई मौत की पुष्टि की। बयान में बताया गया कि घातक हमलों के दौरान खामेनेई तेहरान में अपने केंद्रीय नेतृत्व परिसर में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद थे।

टाइम्स ऑफ इजरायल ने सेना के बयान का हवाला देते हुए बताया कि इजरायली वायु सेना द्वारा किए गए एक सटीक, बड़े पैमाने के अभियान में अली खामेनेई को निशाना बनाया गया, जिसे आईडीएफ की सटीक खुफिया जानकारी द्वारा निर्देशित किया गया था, जब वह तेहरान के मध्य में स्थित अपने केंद्रीय नेतृत्व परिसर में थे, जहां वह अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थे।

बयान में आगे कहा गया कि खामेनेई कई वर्षों तक ईरानी नागरिकों के हिंसक दमन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। इसमें कहा गया है कि खामेनेई इजरायल राज्य को नष्ट करने की योजना का सूत्रधार था और उसे ‘ईरानी ऑक्टोपस का मुखिया’ कहा जाता था, जिसकी शाखाएं मध्य पूर्व से लेकर इजरायल राज्य की सीमाओं तक फैली हुई थीं। इनमें सबसे प्रमुख हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन था। ईरानी शासन का सर्वोच्च नेता इजरायल राज्य के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार था, और दुनिया भर के कई नागरिकों का खून उसके हाथों पर था।

सेना के बयान में कहा गया है कि उसने ईरानी आतंकी गठबंधन के नेता के खात्मे के साथ दशकों पुराने एक अध्याय का अंत कर दिया है। इसमें कहा गया है कि खामेनेई की हत्या युद्ध के दौरान आईडीएफ द्वारा आतंकी गठबंधन के वरिष्ठ सदस्यों की हत्याओं की श्रृंखला में शामिल है।

86 वर्षीय यह नेता 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और देश पर उनका व्यापक अधिकार था। समर्थकों द्वारा उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर पूजा जाता था। उन्होंने सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में भी कार्य किया और सभी प्रमुख राजकीय मामलों में उनका अंतिम निर्णय होता था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खामेनेई की मृत्यु की घोषणा के कुछ ही समय बाद रविवार को ईरानी सरकार ने पुष्टि की कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में खामेनेई मारे गए हैं। बाद में ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने कहा कि देश के राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्जियन काउंसिल के एक न्यायविद संक्रमणकालीन अवधि की देखरेख करेंगे, लेकिन आगे क्या होगा, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरानी रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की मौत

