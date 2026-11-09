अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को मिडटर्म चुनावों में मिली हार के बाद अपनी सख्त आव्रजन नीति (deportation policy) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने माना है कि अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की उनकी नीति शायद जरूरत से ज्यादा सख्त रही। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने कुछ राजनीतिक विरोधियों से नफरत करते हैं और मौत के बाद स्वर्ग जाने के लिए भी उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप की ये दोनों टिप्पणियां CBS के कार्यक्रम ’60 Minutes’ में ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान सामने आईं।

‘डिपोर्टेशन नीति जरूरत से ज्यादा सख्त थी’

रिपब्लिकन पार्टी के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में नियंत्रण गंवाने के कुछ दिन बाद ट्रंप ने CBS को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनकी डिपोर्टेशन नीति मतदाताओं के एक वर्ग को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, ”मुझे लगता है कि यह शायद बहुत ज्यादा सख्त थी।”

ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ने उन लोगों को भी देश से बाहर निकालने की कोशिश की जो लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे और टैक्स चुका रहे थे। उनके मुताबिक, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे लोगों को अमेरिका में रहने की अनुमति मिलनी चाहिए जबकि कुछ उन्हें भी बाहर भेजने के पक्ष में हैं।

ट्रंप ने कहा कि वह आव्रजन नीति पर डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कोई समझौता करने की संभावना देखते हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रस्तावित समझौते में क्या शर्तें होंगी और किन प्रवासियों को राहत मिल सकती है।

स्टीफन मिलर को बड़ी जिम्मेदारी

ट्रंप के इस बयान के बाद उनके एक फैसले पर भी सवाल उठे हैं। इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। मिलर ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति के प्रमुख रणनीतिकारों में रहे हैं।

सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इस नियुक्ति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक तरफ मान रहे हैं कि उनकी आव्रजन कार्रवाई जरूरत से ज्यादा सख्त थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी नीति के प्रमुख रणनीतिकार को व्हाइट हाउस में और बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। शूमर के मुताबिक, यह नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि उस नीति को बढ़ावा देना है।

डेमोक्रेट्स ने यह भी कहा है कि नई कांग्रेस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की कार्रवाई की निगरानी उनकी प्राथमिकता होगी। ट्रंप प्रशासन की बड़े शहरों में चलाए गए अभियान और गिरफ्तारियों को लेकर पहले से विवाद रहा है। इन अभियानों के विरोध के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों रेनी गुड और एलेक्स प्रेटी की संघीय अधिकारियों की गोलीबारी में मौत भी हुई थी।

2028 में किसे समर्थन देंगे ट्रंप?

इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या वह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संभावित उत्तराधिकारी का समर्थन करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वह ऐसा ‘शायद’ करेंगे लेकिन यह तय नहीं है।

ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में कई अच्छे नेता हैं और उनके कई लोगों से अच्छे संबंध हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अलावा उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रुबियो का नाम लिया और उन्हें शानदार बताया। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किसी एक नेता को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या नहीं।

ट्रंप ने कहा कि पार्टी में कुछ सीनेटर भी हैं जिन्हें वह अच्छा मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि वह उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में शामिल हों या फिर इससे दूर रहें।

स्वर्ग जाने के लिए भी दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे ट्रंप

इंटरव्यू का एक और अहम हिस्सा ट्रंप की अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर टिप्पणी रही। CBS के संवाददाता रॉस डूथैट ने उनसे पूछा कि अगर मौत के बाद स्वर्ग जाने के लिए उन्हें अपने विरोधियों जेम्स कोमी और नैन्सी पेलोसी को माफ करना पड़े तो क्या वह ऐसा कर पाएंगे?

इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वह धार्मिक व्यक्ति हैं और उन्हें उम्मीद है कि मौत के बाद वह स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अपने विरोधियों को माफ करने के सवाल पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया।

ट्रंप ने कहा, ”इसका जवाब नहीं है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि नहीं।” उन्होंने आगे कहा कि उनके कुछ राजनीतिक विरोधी उन्हें बेहद बेईमान और देश के लिए नुकसानदायक लगते हैं। ट्रंप ने स्वीकार किया, ”मैं अपने कुछ दुश्मनों से नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा।”

इस बातचीत में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वह माफी देने की बात कहते तो वह ईमानदार जवाब नहीं होता। इस तरह उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने विरोधियों के प्रति उनकी नाराजगी इतनी गहरी है कि वह इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

मिडटर्म हार के बाद ट्रंप के सामने नई चुनौती

रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार के बाद ट्रंप के सामने अब डेमोक्रेट्स के साथ काम करने और अपनी सरकार की नीतियों पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की चुनौती है। आव्रजन नीति पर उनके नरम रुख के संकेत के बावजूद स्टीफन मिलर को अहम जिम्मेदारी देना उनके अगले कदमों को लेकर सवाल खड़े करता है। वहीं अपने राजनीतिक विरोधियों को माफ न करने वाला बयान भी इंटरव्यू के सबसे चर्चित हिस्सों में शामिल रहा।