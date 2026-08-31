Nepal Flash Floods: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के पांच दिन बाद भी हजारों सुरक्षाकर्मी दिन-रात खोज और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। साथ ही, लापता लोगों के परिवार वाले भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। 43 साल के लेखनाथ अधिकारी ने अपने चाचा की बाइक से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया है। वह अपने गांव बेत्रावती के आस-पास और नदी के बहाव की दिशा में पड़ने वाले लगभग हर सर्च और रिलीफ कैंप, अस्पताल और इलाके में जा रहे हैं।

बेत्रावती काठमांडू के उत्तर में नुवाकोट जिले में स्थित है। यह रसुवा जिले की सीमा पर है। वैसे तो गांव तक पहुंचने में आमतौर पर दो घंटे लगते हैं, लेकिन बाढ़ के बाद लगभग चार घंटे लग रहे हैं। बुधवार को जब भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ ने उनके गांव को अपनी चपेट में ले लिया, तो उनकी पत्नी, बेटा और बेटी उफनते पानी से बचने के लिए ऊंची जगह पर भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनके बुजुर्ग माता-पिता नहीं बच पाए।

अपनों की तलाश कर रहे परिजन

अधिकारी जैसे हजारों लोग अपने परिवार वालों का कोई सुराग पाने के लिए हिमालय की खड़ी घाटियों और वहां बसे दर्जनों गांवों में बेचैनी से खोजबीन कर रहे हैं चाहे वो जिंदा हो या मृत।

कुछ दिन पहले गांव में एक इमारत की छत पर तीन शव मिलने की खबर पड़ोसियों के बीच फैल गई थी। अधिकारी की उम्मीदें बढ़ गईं और वह जितनी जल्दी हो सके, साइकिल और पैदल जंगल के रास्ते घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन वे उसके माता-पिता नहीं थे।

मैं तलाश करना बंद नहीं कर सकता हूं- अधिकारी

सूर्यगढ़ी राहत शिविर में बैठे लाल आंखों वाले अधिकारी ने कहा, “मैं बस उनके शवों को ढूंढना चाहता हूं ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं और उन्हें इस दुनिया से शांतिपूर्ण विदाई दे सकूं।” उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को काठमांडू में कुछ रिश्तेदारों के पास रहने के लिए भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा, “लेकिन मैं तलाश करना बंद नहीं कर सकता, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं, मैं दो हफ्ते और तलाश करता रहूंगा और अगर तब तक भी शव नहीं मिले तो अंतिम संस्कार शुरू कर दूंगा।”

अब मैं अपनी पत्नी और दो बेटियों को नहीं ढूंढ पाऊंगा- नवीन तमांग

नवीन तमांग को पता है कि हालात कितने खराब हैं। घाटी किसी इंडक्शन कुकर की तरह गर्म हो गई है, जंगलों में भीषण गर्मी है और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तमांग ने कहा, “बहुत समय बीत गया है, मुझे पता है कि अब मैं अपनी पत्नी और दो बेटियों को नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मेरे मन का एक छोटा सा हिस्सा अब भी सोचता है कि वे शायद जिंदा हों, कहीं फंसी हुई हों।”

अपने कंधे पर केवल जरूरी चीजों का एक थैला और हाथ में छड़ी लिए ताशबीर तमांग खड़ी पहाड़ी ढलानों पर, एक के बाद एक गांव चढ़ रहे हैं। वह इस उम्मीद में हैं कि कहीं न कहीं उन्हें अपनी बहन और उनकी बेटियां मोनिका और मनीषा मिल जाएंगी।

उनका कोई सुराग नहीं मिला- ताशबीर

ताशबीर ने कहा, “मैंने कुछ पड़ोसियों से सुना था कि वे बाढ़ से बच गए होंगे। इसलिए, मैं हर शिविर में गया, सेना के रजिस्टरों में उनकी डिटेल दर्ज कराई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला।” ताशबीर के पैरों पर कीचड़ लगी है क्योंकि जब भी कोई शव मिलता है, तो वे इस उम्मीद और डर के साथ मलबे में कूद पड़ते हैं कि कहीं वह उनका अपना तो नहीं।

कुछ लोगों ने शुरू कर दिया अंतिम संस्कार

कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों के निधन को स्वीकार कर लिया है, भले ही उन्हें उनके शव न मिले हों। उमरकोट के भैंसी बाजार में, वासुदेव और अर्जुन प्याकुरियाल नाम के दो भाई अपनी मां का पता न लगा पाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने लगे। बाढ़ से बचने के लिए भागते समय वासुदेव ने अपनी मां का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उनका हाथ छूट गया। कुछ ही पलों में उनकी मां पानी में बह गईं। तीन दिनों की खोज के बाद, दोनों भाई आखिरकार इस भयावह सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए।

मक्के की लहलहाती फसल के बीच, खेतों के पश्चिमी कोने की तरफ़ एक पुराने साल के पेड़ के नीचे, भाइयों ने ‘क्रिया कुटी’ बनाई है। यह पारंपरिक 13-दिन की ‘अंत्येष्टि’ के दौरान शोक मनाने वालों के लिए एक पवित्र और एकांत जगह होती है। सफेद लंबे कपड़े से ढके हुए भाई कर्म, जीवन और शोक पर चर्चा करते हैं और अपने ऊपर आई त्रासदी के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराते। इस बीच, बेत्रावती में समय थम सा गया है। ज्यादातर इमारतें बह गईं, लेकिन घंटाघर अभी भी खड़ा है। घड़ी की सुइयां सुबह 9:30 बजे पर अटकी हुई हैं।

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नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की मुश्किलों को याद करते हुए विशाखापत्तनम के एक तीर्थयात्री ने याद किया कि काठमांडू से तीन घंटे का सफर करने के बाद जब वे चाय पीने के लिए रुके, तो उन्हें पता चला कि उनसे आधे घंटे पहले निकली दो बसें बह गई थीं। घटना के सदमे पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद ऐसी मुसीबत से प्रभावित होंगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…