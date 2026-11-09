दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने अपने इस कदम के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वह अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब Nvidia ने हुआंग को कथित चीनी जासूस से जोड़ने वाली खबरों की जांच के लिए स्वतंत्र जांच शुरू की है।

द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे मैसेज में लिखा, ”मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की। मेरे इस कदम से उन्हें और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा। मेरे पास अपने किए का कोई बहाना नहीं है। मुझे इसका गहरा अफसोस है।”

पिछले महीने द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी थी कि हुआंग का एलिस हुआंग नाम की महिला के साथ संबंध था। एलिस सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं। वह जेन्सेन हुआंग की रिश्तेदार नहीं हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने एलिस की जांच की थी और उन्हें चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़ा व्यक्ति बताया था।

हुआंग ने अपने संदेश में आगे लिखा, ”मैं अपने किए और उससे पहुंची तकलीफ की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके लिए होने वाली आलोचना को भी स्वीकार करता हूं।”

जांच के दौरान CEO बने रहेंगे जेन्सेन हुआंग

इस मामले की जांच जारी रहने के बावजूद Nvidia ने साफ किया है कि जेन्सेन हुआंग कंपनी के CEO बने रहेंगे। कंपनी के एक प्रवक्ता ने फॉक्स बिजनेस के मुताबिक कहा, ”आज की खबर से Nvidia का कामकाज प्रभावित नहीं होगा। जेन्सेन बिना किसी रुकावट के CEO के तौर पर कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे।”

कंपनी के बोर्ड ने बताया कि इस मामले की जांच बाहरी कानूनी सलाहकार और स्वतंत्र निदेशक करेंगे। बोर्ड ने कहा कि फिलहाल उसके पास यह मानने की कोई वजह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या Nvidia की गोपनीय जानकारी से समझौता हुआ है। हालांकि जांच के दौरान मामले से जुड़ी सभी उपलब्ध जानकारियों की पड़ताल की जाएगी।

बोर्ड के निदेशकों ने यह भी कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा Nvidia के कारोबारी हितों और शेयरधारकों के हितों से ऊपर है।

एनवीडिया के सीईओ ने मैसेज में क्या-कुछ लिखा:

NVIDIA के अपने सहकर्मियों के नाम,

मैं अपने परिवार और आप सभी से माफी मांगता हूं।

मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की। मेरे इस कदम से उन्हें और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा। मेरे पास अपने किए का कोई बहाना नहीं है। मुझे इसका गहरा अफसोस है।

मेरी पूरी जिंदगी में मेरे परिवार ने मुझे प्यार और सहयोग दिया है। वे मेरी ईमानदारी और वफादारी के हकदार हैं। लेकिन इसके बजाय, मैंने उन्हें निराश किया और उस जिंदगी को नुकसान पहुंचाया जिसे हमने मिलकर बनाया था। मैं अपने किए और उससे पहुंची तकलीफ की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और इसके लिए होने वाली आलोचना को भी स्वीकार करता हूं।

अपनी पत्नी और परिवार से: मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि सिर्फ माफी मांगने से मैं अपने किए को ठीक नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि हमारा परिवार इस मुश्किल से उबर पाएगा और समय के साथ मैं आपका भरोसा दोबारा जीत सकूंगा।

NVIDIA में अपने सहकर्मियों से, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके साथ मैंने दशकों तक काम किया है और दुनिया भर में हमारे बोर्ड, साझेदारों और शेयरधारकों से: आप मुझसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं। NVIDIA का नेतृत्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरी जिम्मेदारी आपकी सेवा करना और आपके भरोसे के काबिल बने रहना है। मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहा हूं। मैं NVIDIA के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और आपका विश्वास दोबारा जीतने के लिए काम करूंगा।

खबरों में उठाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के संबंध में, NVIDIA के निदेशक मंडल ने स्वतंत्र जांच शुरू की है। मैं इस जांच का समर्थन करता हूं और इसमें पूरा सहयोग करूंगा। मैं अपने देश और अपनी कंपनी से प्यार करता हूं। मैं NVIDIA की सुरक्षा और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मुझे अमेरिकी होने पर गर्व है और मैं इसके लिए आभारी हूं।

मेरे फैसलों के लिए मेरा परिवार किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी मेरी है। कृपया उन्हें निजता दें।

जेन्सेन