अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह ईरान के साथ समझौते को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने ‘बहुत अच्छी बातचीत’ का हवाला देते हुए कहा कि ईरान ने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ से 20 तेल टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी है और यह ‘सम्मान का संकेत’ है।

जॉइंट बेस एंड्रयूज़ जा रहे एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ”हां, मुझे लगता है कि ईरान के साथ एक समझौता होगा। डील जल्द ही हो सकती है।”

उन्होंने आगे कहा, ”आज हमारी ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हमें वे कई चीज़ें मिल रही हैं जो उन्हें हमें बहुत पहले दे देनी चाहिए थीं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और काफी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने आज कई अतिरिक्त टारगेट को भी नष्ट किया है। नौसेना भी गई है, वायु सेना भी गई है, यह हम जानते हैं। हमने आज बहुत सारे टारगेट खत्म किए हैं। यह एक बड़ा दिन था और हम उनके साथ सीधे और अप्रत्यक्ष- दोनों तरीकों से बातचीत कर रहे हैं।”

JCPOA को ट्रंप ने किया रद्द

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) को रद्द किया जिसे बराक ओबामा के कार्यकाल में लागू किया गया था। उनके अनुसार, इस फैसले से ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सका।

मूल Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) एक समझौता था जिसे P5+1 देशों और यूरोपीय संघ ने मिलकर किया था। इसका मकसद था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करे और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध (sanctions) कम कर दिए जाएं।

डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को धीरे-धीरे खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नया समझौता करने की कोशिश शुरू की जो अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है।

ट्रंप ने जिक्र किया कि ईरान पहले 10 जहाज भेजने और फिर बाद में 10 और जहाज भेजने पर सहमत हुआ। ट्रंप इसे एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं।

लड़ाई के साथ बातचीत जारी

डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि अमेरिका ने एक तरफ ईरान की सैन्य ताकत (खासकर पारंपरिक सेना) को काफी कमजोर कर दिया और दूसरी तरफ उसी समय उनसे बातचीत भी जारी रखी यानी लड़ाई भी चल रही थी और बातचीत भी साथ-साथ हो रही थी।

उन्होंने कहा, ”हमारे दूत (emissaries) भी हैं लेकिन हम उनसे सीधे भी बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने दो दिन पहले 8 शिप भेजने पर सहमति दी थी। फिर उसमें 2 और जोड़ दीं यानी कुल 10 जहाज हो गए। आज उन्होंने हमें 20 तेल से भरे बड़े जहाज़ (boats/tankers) दिए हैं। इसे क्या कहें, मैं ठीक से नहीं बता सकता। शायद यह सम्मान दिखाने के लिए किया गया है। ये बड़े-बड़े तेल के जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेंगे। यह प्रक्रिया कल सुबह से शुरू होगी और अगले कुछ दिनों तक कई जहाज़ गुजरते रहेंगे।”

ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है लेकिन उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, अमेरिका बातचीत भी करता है और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई भी करता है।

उन्होंने बराक ओबामा के समय हुए Joint Comprehensive Plan of Action (ईरान न्यूक्लियर डील) को बहुत खराब समझौता बताया और कहा कि उन्होंने इसे खत्म कर दिया। उनके अनुसार, अगर ऐसा नहीं किया होता तो ईरान के पास आज परमाणु हथियार होता।

ईरान न्यूक्लियर डील क्या थी?

यह एक समझौता था जिसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी थी। बदले में उस पर लगे प्रतिबंध कम किए गए थे।

यह समझौता 14 जुलाई 2015 को विएना में हुआ था जिसमें ईरान, P5+1 देश (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी) और यूरोपीय यूनियन शामिल थे।

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पश्चिम एशिया में युद्ध से बाजार की हालत बिगड़ गई है। लोगों की चिंता है कि युद्ध के कारण क्या खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ेगी? 2020 में जब कोविड आया, तो भारत के सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक था। किसानों ने मार्च-मई में रबी (सर्दियों-वसंत) की बंपर फसल काटी और उसके बाद 2020 और 2021 के अगले दो मौसमों में भी अच्छा उत्पादन किया। उस समय कृषि राहत का एक जरिया थी। इस बार भी स्थिति कुछ वैसी ही लग रही है।