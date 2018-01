गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। आर्थिक हालत खराब होने से आमलोगों का जीना मुहाल हो गया है। खाद्य पदार्थों की लूटपाट की घटनाएं बेहद आम हो चुकी हैं। भूख से त्रस्‍त लोगों की भीड़ दूध और अनाज को जहां देखते हैं, लूट लेते हैं। लोग जानवरों को भी मार कर खाने लगे हैं। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लोगों की एक भीड़ ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक गाय को पत्‍थरों से मार-मार कर उसकी जान ले ली। इसका वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइटों पर वायरल हो रहा है। यह घटना वेनेजुएला के लोगों की हालत को बयान करता है। इसके बावजूद आमलोगों की परेशानी को दूर करने के लिए पर्याप्‍त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला वेनेजुएला के मेरिडा के हसिएंडा मीराफ्लोर्स का है। भूखे लोगों की भीड़ ‘हम भूखे हैं, हम भूखे हैं’ चिल्‍लाते हुए गाय के पीछे भाग रहे थे। लोगों ने गाय को चारों तरफ से घेर कर उस पर पत्‍थरों से हमला कर दिया। कुछ लोगों को लाठी-डंडों से मारते हुए भी देख जा सकता है। गाय के मरने के बाद उसके मांस के लिए बहुत से अन्‍य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह एकमात्र घटना नहीं है। देश के कई हिस्‍सों में भूखी भीड़ द्वारा गायों को मारने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद राष्‍ट्रपति निकोलस माडुरो पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार की ओर से लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पर्याप्‍त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। भूखे लोगों के हिंसक विरोध-प्रदर्शनों में अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबरें आ चुकी हैं।

Hungry Venezuelans now raiding private ranches in groups to kill cows for meat. pic.twitter.com/NJBuLMki6L

— Hannah Dreier (@hannahdreier) January 12, 2018