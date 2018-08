चीन के अधिकारियों ने देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में बनी मस्जिद को गिराने का विचार फिलहाल छोड़ दिया है। ये कदम अधिकारियों को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय हुई मुस्लिमों के धरने पर बैठने के कारण उठाना पड़ा है। इसे देश में इस्लाम का प्रसार रोकने की चीन सरकार की कोशिशों पर सबसे बड़ा आघात माना जा रहा है। ये बातें स्थानीय मीडिया के हवाले से लिखी गई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, हुई मुस्लिम जिनजियांग प्रांत के उईगर मुस्लिमों के बाद चीन का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय हैं। हुई मुस्लिमों की बड़ी तादाद दोपहर से देर रात तक वीझझू ग्रांड मस्जिद के बाहर जमा रही। ये लोग स्थानीय प्रशासन के द्वारा मस्जिद को तोड़ने का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। देर रात स्थानीय प्रशासन के प्रमुख मस्जिद में आए और प्रदर्शन करने वालों से घर जाने की अपील की। लोगों को आश्वासन भी दिया गया कि मस्जिद को तब तक कोई नुकसान नहीं होगा, जब तक सभी लोग इसके पुनर्निर्माण की योजना पर सहमत नहीं हो जाते हैं।

It is holy Jummah today. Hui muslims tear off the seal of #china government and crowd into #Weizhou mosque for prayer. The protestors express they will protect this great masjid from government’s demolition throughout night.

Allah akbar!

May Allah bless all muslims.#反清真运动 pic.twitter.com/YtxiMNQOfv

— 真回安然 ☪ (@ismaelan) August 10, 2018