Business News: भारतीय मूल के लोगों के नेतृत्व वाली शीर्ष वैश्विक कंपनियों के संबंध में एक दिलचस्प खबर सामने आई है क्योंकि इन कंपनियों का कुल मूल्यांकन कृत्रिम मेधा (एआइ) क्षेत्र में तेजी के दम पर 53 फीसद बढ़कर 15 लाख करोड़ डालर हो गया है।

एचएसबीसी हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2026 के अनुसार, बाजार में कृत्रिम मेधा (एआइ) के इस्तेमाल में तेजी से इन कंपनियों का मूल्यांकन बढ़ा है। दो साल पहले इन कंपनियों का कुल मूल्यांकन 9.9 लाख करोड़ डालर था।

टॉप पर हैं सुंदर पिचाई

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा सूची में सुंदर पिचाई शीर्ष पर हैं। उनके नेतृत्व वाली कंपनी अल्फाबेट का मूल्यांकन 4.2 लाख करोड़ डालर है, जो सूची में शामिल कंपनियों में सबसे अधिक है। मौजूदा सूची तैयार करने में 25 जून तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसाफ्ट के सत्य नडेला 2.6 लाख करोड़ डालर के मूल्यांकन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनके बाद माइक्रोन टेक्नोलाजी के संजय मेहरोत्रा 1.4 लाख करोड़ डालर के मूल्यांकन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसमें कहा गया कि सूची में शामिल 200 कंपनियों में से 103 कंपनियां एआइ आधारित हैं या अपने कारोबार में एआइ का इस्तेमाल करती हैं।

कंपनियों में काम करते हैं 53 लाख लोग

इन कंपनियों का कुल मूल्यांकन 10.7 लाख करोड़ डालर है, जो सूची में शामिल सभी कंपनियों के कुल मूल्यांकन का 71 फीसद है। इन कंपनियों का सालाना राजस्व 2.5 लाख करोड़ डालर है और इनमें 53 लाख लोग काम करते हैं।

हुरुन इंडिया के संस्थापक एवं मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, ‘वैश्विक स्तर पर भारतीय मूल के लोगों की पहुंच ऐसी है जिसका अनुभव अधिकतर लोग बिना इसका एहसास किए करते हैं।’ रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की सूची में 76 कंपनियां पहली बार शामिल हुई हैं। सूची की 200 कंपनियों में से 127 शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं जबकि शेष 73 निजी कंपनियां हैं। इस सूची में 49 स्टार्टअप भी शामिल हैं जिनका कुल मूल्यांकन 398 अरब डालर है।

पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं 44 फीसदी लोग

रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा सूची में जगह बनाने के लिए न्यूनतम मूल्यांकन की सीमा बढ़कर 2.5 अरब डालर हो गई है। दो साल पहले पिछली सूची में शामिल होने के लिए यह सीमा 1.2 अरब डालर थी। सूची में शामिल 200 कंपनियों का नेतृत्व करने वाले 236 लोगों में से 53 फीसद पिचाई और नडेला जैसे पेशेवर हैं, जबकि 44 फीसद पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। शेष तीन फीसद दूसरी पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता हैं। सूची में शामिल लोगों में से 177 अमेरिका में रहते हैं। इनमें एक-तिहाई से अधिक केवल कैलिफोर्निया में रहते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सूची में शामिल भारतीय मूल के कारोबारियों में सबसे अधिक 40 सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। इसके बाद दुबई में 15 तथा पालो आल्टो (कैलिफोर्निया का शहर) और लंदन में 13-13 लोग रहते हैं। सूची के अनुसार, स्रातक स्तर की पढ़ाई के संस्थान के लिहाज से आईआईटी दिल्ली के सबसे अधिक 15 लोग इसमें शामिल हैं, जबकि स्रातकोत्तर संस्थानों में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सबसे अधिक 19 लोग सूची में हैं।

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