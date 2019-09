Howdy Modi मेगा शो में शिरकत करने ह्यूस्टन पहुंचे पीएम मोदी, भव्य तरीके से हुआ स्वागत

पीएम नरेंद्र मोदी ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम के लिए शनिवार को यहां पहुंचे और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के लिए तमाम लोग एयरपोर्ट के पास भारतीय झंडा लेकर नजर आए। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे और 50,000 से ज्यादा भारतीय-अमेरिकी शिरकत करेंगे। ह्यूस्टन जाने के क्रम में मोदी का विमान दो घंटे के तकनीकी ठहराव के लिए फ्रैंकफर्ट में रूका था जहां जर्मनी में भारतीय दूत मुक्ता तोमर और महावाणिज्य दूत प्रतिभा पारकर ने उनकी अगवानी की।

रविवार को यहां NRG फुटबॉल स्टेडियम में ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हाउदी मोदी के बारे में आपके दिमाग में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी क्यों रखा है? दरअसल, दक्षिण-पश्चिम अमेरिका में Howdy शब्द अभिवादन के लिए यूज होता है जिसका मतलब होता है कि How do you do मोदी है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि आप कैसे हैं। मोदी के सम्मान में यह मेगा शो आयोजित किया जा रहा है। इस शो के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप सहित अमेरिका के लोग प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगे कि आप कैसे हैं मोदी जी। अमेरिका में कार्यक्रम को लेकर पूरा माहौल मोदीमय नजर आ रहा है।

Howdy Houston! It’s a bright afternoon here in Houston. Looking forward to a wide range of programmes in this dynamic and energetic city today and tomorrow. pic.twitter.com/JxzWtuaK5x — Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2019



बता दें कि अमेरिका में पीएम मोदी का यह तीसरा बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले 29 सितंबर 2014 में मोदी मेडिसन स्क्वायर और 27 सितंबर 2015 को सिलिकॉन वैली में कार्यक्रम में भी नजर आए थे। इस बार 22 सितंबर को ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में Howdy Modi Mega show में शामिल हो रहे हैं। मोदी के स्वागत में यहां पर स्पेशल व्यंजनों की भी तैयारियां की गई हैं। मोदी के लिए यहां नमो थाली तैयार की गई है, जिसमें श्रीखंड, खीर, गुलाब जामनु इत्यादि शामिल हैं। इस थाली को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे कि वह अमेरिका में भी भारत जैसा अनुभव कर सकें।

माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती के लिए हैं। इस कार्यक्रत के तहत दोनों देशों के संबंधों, संस्कृति और व्यापार पर भी चर्चा होगी। पोप को छोड़कर, किसी निर्वाचित विदेशी नेता के अमेरिका दौरे पर लोगों का यह सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। अमेरिका रवाना होने से पहले मोदी ने एक बयान में कहा था कि ह्यूस्टन के कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा पहली बार होगा कि मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय-अमेरिकी समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ह्यूस्टन में मोदी भारत-अमेरिका ऊर्जा भागीदारी को बढ़ावा देने के मकसद से अग्रणी अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के सीईओ के साथ संवाद भी करेंगे ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम के लिए यहां जोर-शोर से तैयारियां जारी हैं और भारतीय-अमेरिकी इसके लिए खासे उत्साही हैं। पोप के अलावा अन्य किसी विदेशी नेता के लिए यहां आयोजित किया जा रहा यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है। एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम में 22 सितम्बर रविवार को आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक भारतीय शिरकत कर रहे हैं। इस तीन घंटे तक चलने वाले ‘हाउडी-मोदी’ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी शिरकत कर रहे हैं।

अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्ष वी श्रृंगला ने अपनी टीम के साथ शुक्रवार सुबह एनआरजी स्टेडियम में जारी तैयारियों का मुआयना किया था। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए 15,000 से अधिक स्वयंसेवक दिन-रात काम कर रहे हैं। एनआरजी स्टेडियम में शुक्रवार को एक कार रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें 200 से अधिक कारों ने हिस्सा लिया, जिन पर भारत-पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे।

United States: Prime Minister Narendra Modi arrives in Houston, Texas. (file pic) pic.twitter.com/0lvDEVQ9gZ — ANI (@ANI) September 21, 2019

आयोजकों और स्वयंसेवकों ने ‘नमो अगेन’ की शर्ट पहन रखी है और ‘नमो अगेन’ (नरेन्द्र मोदी फिर से) के नारों का शोर सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि वे दिल से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने को तैयार हैं। ‘टेक्सस इंडिया फोरम’ (टीआईएफ) के प्रवक्ता प्रीति डावरा, गितेश देसाई और ऋषि भुटाडा ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में समारोह के बारे में बात करते हुए बताया कि समारोह से क्या उम्मीद करनी चाहिए और क्यों ह्यूस्टन को इस भव्य समारोह के लिए चुना गया।

