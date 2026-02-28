अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान पर हमला कर दिया, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने भी पलटवार किया और इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। यह घटनाक्रम जिनेवा में ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेबिलिटी पर बातचीत के फेल होने के एक दिन बाद हुई। अमेरिका लगातार ईरान पर अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को छोड़ने का दबाव बना रहा है, जो इज़राइल के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। यही ईरान का पश्चिम के साथ झगड़े का एक बड़ा मुद्दा है। ईरान ने कहा है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा।

अमेरिका ने झोकी ताकत

ये हमले एक बड़े रीजनल झगड़े की शुरुआत हैं जिसमें कई संभावित स्टेकहोल्डर्स शामिल हैं। पिछले महीने से इस रीजन में अमेरिकी मिलिट्री बिल्डअप का ऐतिहासिक लेवल देखा गया है। अमेरिका ने लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, कई नेवी शिप और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसमें F-35 मल्टीरोल फाइटर शामिल हैं, तैनात किए हैं। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मेडिटेरेनियन से इस रीजन की ओर बढ़ रहा है।

ईरान कितना तैयार है?

अमेरिका और इजरायल की तुलना में अपनी टेक्नोलॉजिकल और एयर डिफेंस कमियों के बावजूद, ईरान मिडिल ईस्ट में एक मजबूत ताकत है। इसके हथियारों के जखीरे में पहले से ही 2,000 km तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी रेंज और शाहेद ड्रोन हैं, जो इतनी ही रेंज वाले सस्ते ‘सुसाइड ड्रोन’ की एक सीरीज़ है। इससे अमेरिका के ज़्यादातर रीजनल बेस इसकी रेंज में आ जाते हैं।

Shahed-131 और बड़े Shahed-136 को रूस-यूक्रेन युद्ध में आजमाया और परखा गया था। 2024 में पब्लिश हुई कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर (पहले डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस) द्वारा मैनेज या ऑपरेट किए जाने वाले आठ लगातार बेस और 11 दूसरी मिलिट्री साइटें हैं।

चीन के साथ चल रही डील

इसके अलावा ईरान चीन के साथ सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइलें खरीदने के लिए एक डील को फाइनल करने के करीब है। CM-302 मिसाइलें जिनकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर है और जो डिफेंस से बचने के लिए नीचे उड़ती हैं, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देंगी। अपनी पारंपरिक आर्म्ड फोर्स (लगभग 600,000) के साथ-साथ ईरान के पास इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी है, जिसमें लगभग 200,000 एक्टिव लोग, एक नेवी फोर्स, एक इंटेलिजेंस नेटवर्क, एक स्पेशल फोर्स यूनिट और एक पैरामिलिट्री वॉलंटियर मिलिशिया है।

ईरान के साथ जुड़े प्रॉक्सी जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी हैं। इन्हें एक साथ ‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस’ कहा जाता है और ये भी लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इज़राइल के साथ लड़ाई में उनकी काबिलियत कम हो गई है।

वेनेज़ुएला नहीं है ईरान

अमेरिका ने जनवरी में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया था लेकिन उसके लिए ईरानी सरकार को निशाना बनाना बिल्कुल अलग काम होगा। ईरान फारस की खाड़ी से 640 km दूर है। अगर अयातुल्ला अली खामेनेई को सटीक हमलों में हटा दिया गया या मार दिया गया, तो उनकी जगह एक ऐसी सरकार में कट्टरपंथी लोग ले लेंगे जो लगभग पांच दशकों से जमी हुई है। NYT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अयातुल्ला ने मिलिट्री और सरकारी भूमिकाओं के लिए पहले ही चार लेवल तय कर दिए हैं।

NYT की एक और रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी और IRGC के पूर्व कमांडर अली लारीजानी, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनई के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के तौर पर उभरे हैं और देश को असरदार तरीके से चला रहे हैं। जनवरी में जब ईरान की स्थापना के बाद से सबसे बड़े शासन-विरोधी विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए लारीजानी की ओर रुख किया।

ट्रंप की ईरानी जनता से अपील

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा कि अपनी किस्मत पर कंट्रोल करो और उनसे सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। लेकिन ईरानी लीडरशिप को हटाना शायद उतना आसान न हो और इसके मिडिल ईस्ट के लिए बड़े नतीजे हो सकते हैं, जैसे पूरी तरह से जंग हो। अस्थिर ईरान का मतलब इलाके की स्थिरता को भी खतरे में डालना होगा। इराक ने ईरान के सपोर्ट वाले शिया मिलिशिया जैसे कताइब हिज़्बुल्लाह की मदद से ISIS जैसे ग्रुप्स को दूर रखा है।

तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं

किसी लड़ाई से दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं क्योंकि यह घटनाक्रम होर्मुज स्ट्रेट के पास है। ये एनर्जी शिपमेंट के लिए एक बड़ा रुकावट है। हालांकि भारत ने 2019 से लगे अमेरिकी बैन की वजह से ईरान से ज़्यादा मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया है, लेकिन इस इलाके के दूसरे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर जैसे इराक, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) पर इसका असर पड़ सकता है।

जॉइंट ऑपरेशन के बाद, ईरान ने अमेरिका के इलाके के साथियों (UAE, बहरीन, कुवैत और कतर) पर जवाबी हमले किए। इन सभी में US मिलिट्री बेस हैं। सभी कमर्शियल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। ईरान के पास इजरायल जैसा ‘आयरन डोम’ भले ही न हो, लेकिन वह इस इलाके में वॉशिंगटन के एसेट्स और साथियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की स्ट्रैटेजी अपना सकता है। यह उसका एकमात्र रोकने वाला तरीका हो सकता है। पढ़ें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने किए ताबड़तोड़ मिसाइल हमले

