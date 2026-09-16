सऊदी अरब में मक्का के पास हुए ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यमन के उत्तर-पूर्वी मारिब प्रांत में सऊदी अरब का एक F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से यह जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा है कि लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, सऊदी अरब की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है।
मक्का ड्रोन हमले के बाद हूतियों ने सऊदी के F15 लड़ाकू विमान को मार गिराया, मिसाइल से किया अटैक
यमन के हूती संगठन 'अंसार अल्लाह' ने बुधवार को सऊदी अरब का एक लड़ाकू विमान F16 को मार गिराने का दावा किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या ने यह जानकारी दी है।
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