Houthis Entry in Iran: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच शनिवार को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इसके चलते पिछले लगभग एक महीने के युद्ध के बाद हूती ग्रुप मुख्य युद्ध में कूद पड़ा है। हूती समूह ने कहा कि उसने संवेदनशील इजरायली सैन्य स्थलों को निशाना बनाया, क्योंकि इजरायल ने कहा था कि उसने यमन से आई एक मिसाइल को रोक दिया था।

ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं और होर्मुज स्ट्रेट बंद कर रखा है, जिसके चलते पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण कर दिया है और कम से कम तीन सप्ताह से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के साथ जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है।

समुद्री मार्ग पर पड़ सकता है बुरा असर

ईरान के हूती सहयोगी अब तक शांत थे और पीछे से ईरान के इशारे पर काम कर रहे थे। अब युद्ध में उनकी प्रभावी भागीदारी न केवल पहले से ही फैल रहे संघर्ष को और बढ़ा सकती है। यह लड़ाई लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य की ओर भी जा सकती है, यह वही क्षेत्र है जो कि एक ऐसा क्षेत्र जहां उन्होंने 2023 के अंत से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक जहाजरानी को बाधित किया था।

कौन हैं ये हूती विद्रोही?

हूती एक सशस्त्र राजनीतिक और धार्मिक समूह है, जो यमन के शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक जैदी समुदाय का समर्थन करता है। वे पश्चिम एशिया में ईरान के सहयोगी संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसे प्रतिरोध की धुरी भी कहा जाता है। इस नेटवर्क में गाजा का हमास और लेबनान का हिजबुल्लाह जैसे समूह भी शामिल हैं। हालांकि, इजराइल ने हिजबुल्लाह की क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, जिससे संभवतः वर्तमान में हूती ईरान के सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी बन गए हैं।

हुसैन बदरेद्दीन अल-हौथी द्वारा 1990 के दशक में स्थापित इस आंदोलन की लंबे समय से अमेरिका और इज़राइल से लड़ने में रुचि रही है। इसका नारा स्पष्ट है: “ईश्वर महान है, अमेरिका का नाश हो, इज़राइल का नाश हो, यहूदियों पर अभिशाप हो, इस्लाम की विजय हो।” 2014 में हूतियों ने गृहयुद्ध से त्रस्त यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और नए राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को सत्ता से हटा दिया। तब से उन्होंने स्थानीय सत्ता संतुलन को काफी हद तक अपने पक्ष में झुका दिया है।

2023 में बाधित किया था समंदर का मार्ग

7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद और जब इजरायल ने गाजा पर अपना युद्ध शुरू किया, तो हूतियों ने गाजा के लिए समर्थन की घोषणा की और इजरायल को रोकना और अमेरिका को हतोत्साहित करना अपना मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया। इस समूह ने इजरायल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, और फिर 2023 के अंत तक उन्होंने अपने हमलों को अरब प्रायद्वीप और लाल सागर के आसपास के समुद्री परिवहन मार्गों की ओर मोड़ दिया।

कितना अहम है बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य?

यमन संकरी बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के निकट स्थित है, जो लाल सागर में जाकर मिलती है। 2,000 किलोमीटर लंबे लाल सागर के दूसरे छोर पर स्वेज नहर है, जो इसे भूमध्य सागर से जोड़ती है और साथ ही सुमेड पाइपलाइन भी यहीं स्थित है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार ये सभी फारस की खाड़ी से यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक तेल और प्राकृतिक गैस की ढुलाई के लिए रणनीतिक मार्ग हैं। प्रशासन ने बताया कि 2023 की पहली छमाही में इन मार्गों से तेल की कुल ढुलाई समुद्री मार्ग से होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 12% थी, और एलएनजी की ढुलाई वैश्विक एलएनजी व्यापार का लगभग 8% थी।

भीषण युद्ध लेकिन बातचीत से ही हुआ खात्मा

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार 2023 में स्वेज नहर ने वैश्विक व्यापार का लगभग 12% से 15% हिस्सा संभाला लेकिन दिसंबर 2023 में हूतियों द्वारा लाल सागर मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर हमला शुरू करने के बाद पहले दो महीनों में ही स्वेज नहर से होकर गुजरने वाले व्यापार की मात्रा में 40% से अधिक की कमी आई। इन हमलों के कारण जहाजों को केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर लगाना पड़ा और बाब-अल-मंडेब से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम की लागत में वृद्धि हुई।

यह व्यवधान 2024 और 2025 के अधिकांश भाग में जारी रहा जिसके चलते इन क्षेत्रों से होकर होने वाली शिपिंग लगभग नगण्य हो गई। 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इन हमलों को रोकने के लिए ब्रिटेन के साथ मिलकर बमबारी अभियान शुरू किया। कई हफ्तों तक चले इस अभियान में हजारों ठिकानों को निशाना बनाया गया और कई हूती अधिकारियों को मार गिराया गया, लेकिन अंत में बातचीत के बाद ही युद्ध खत्म हुआ।

इसी साल शुरू हुआ था लाल सागर का रूट

इस साल की शुरुआत से ही लाल सागर मार्ग से जहाजरानी सेवाएं फिर से शुरू होने लगी हैं। जहाजरानी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मार्स्क ने 15 जनवरी को घोषणा की कि उसने स्वेज नहर के पार मार्ग से सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। मेर्स्क ने कहा, “स्वेज नहर, लाल सागर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाला मार्ग एशिया और यूरोप के बीच परिवहन के माध्यम से ग्राहकों को सेवा प्रदान करने का सबसे तेज, सबसे टिकाऊ और सबसे कुशल तरीका है।”

यमन में हूती आंदोलन कई हफ्तों से ईरान के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहा है, जो उसे सैन्य, वित्तीय और राजनीतिक सहायता पहुंचाने में सबसे बड़ा सहयोगी है। हूतियो ने कहा है कि जब तक सभी मोर्चों पर “आक्रामकता” समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उनके अभियान जारी रहेंगे। अगर हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि वे संघर्ष में बने रहते हैं, तो बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य का मार्ग एक बार फिर बाधित हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई से होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के प्रभाव और भी बदतर हो सकते हैं, जिसके कारण तेल की कीमतें और मांग पहले ही बढ़ चुकी है।

भारत के लिए भी है दिक्कत

समुद्री परिवहन में व्यवधान विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। वैश्विक माल व्यापार का 80% से अधिक हिस्सा समुद्र के माध्यम से होता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए समुद्र के माध्यम से व्यापार का हिस्सा कहीं अधिक है। जहां होर्मुज जलडमरूमध्य भारत के ऊर्जा आयात के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं लाल सागर मार्ग इसके निर्यात विशेष रूप से यूरोप को निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत का यूरोप के साथ होने वाला लगभग 80% व्यापारिक लेन-देन इसी गलियारे से होकर गुजरता है। अकेले यूरोपीय संघ भारत के कुल माल निर्यात का 15% से अधिक हिस्सा है, जिसका वार्षिक मूल्य लगभग 450 अरब डॉलर है। लगभग दो वर्षों के व्यवधान के बाद लाल सागर के माध्यम से जहाजरानी यातायात इस वर्ष की शुरुआत में ही फिर से पटरी पर आने लगा था।

नए हमलों के चलते बढ़ी चिंता

नए हमलों के खतरे के चलते वैश्विक शिपिंग कंपनियों को एक बार फिर केप ऑफ गुड होप के रास्ते अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। इस लंबे मार्ग से 4,000 से 6,000 समुद्री मील की दूरी बढ़ जाती है और यात्रा में 14 से 20 दिन की देरी होती है। इन लंबे मार्गों पर माल ढुलाई की लागत बहुत अधिक होती है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत., विकासशील देश कम लागत के कारण शिपिंग पर अत्यधिक निर्भर हैं। 2024 की शुरुआत में व्यवधान ने भारतीय कृषि और वस्त्र जैसे कम मूल्य वाले, उच्च मात्रा वाले निर्यातों को सबसे अधिक प्रभावित किया था।य

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। (इमेज सोर्स- रॉयटर्स)

एलपीजी टैंकर ‘जग वसंत’ शुक्रवार को कुवैत की मीना अल-अहमदी रिफाइनरी से होर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए भारत पहुंचा। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध के बाद से इस संकरे समुद्री मार्ग से गुजरने वाले मुट्ठी भर कंटेनरों में से यह एक था। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट की प्रभावी नाकाबंदी युद्ध में उसका सबसे प्रभावी रणनीतिक हथियार बनकर उभरी है, जिससे उसे अपना प्रभाव बनाए रखने और शांति के लिए अमेरिका के प्रयासों को विफल करने में मदद मिली है। पढ़िए पूरी खबर…