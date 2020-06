अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकी 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़की हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसक प्रदर्शन नहीं रुकने पर गवर्नरों को कमजोर बताते हुए सेना तैनात करने की धमकी दी है। इस सब के बीच ह्यूस्टन पुलिस चीफ ने टीवी पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रखें।

एक टीवी चैनल पर बातचीत में ह्यूस्टन पुलिस चीफ आर्ट एस्वेडो ने कहा कि प्लीज यदि आपके (ट्रंप) पास कहने को कुछ ढंग का नहीं है तो अपना मुंह बंद रखिए। आप अपने युवाओं को खतरे में डाल रहे हैं। यह समय अपनी ताकत दिखाने का नहीं है बल्कि लोगों के मन और दिलों को जीतने का है। पुलिस चीफ ने कहा कि इस समय देश को साधारण नहीं बल्कि असाधारण लीडरशिप की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि यह हॉलीवुड नहीं है बल्कि वास्तविक दुनिया है। उन्होंने लोगों को पुलिस का साथ देने और सहयोग करने की अपील की। पुलिस चीफ ने कहा कि इस समय जब हिंसा भड़की है और लोग तोड़फोड़ के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहें कुछ लोगों को वोट की चिंता है। उन्होंने लोगों से कहा कि आपके पास चॉइस है, अपनी आवाज उठाइए।



एस्वेडो ने कहा कि आप पोलिंग बूथ पर जाकर शांतिपूर्वक अपनी राय को अभिव्यक्त करें। आपका फोकस खराब पुलिसिंग, क्रिमिनल पुलिसिंग सिर्फ इस पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि यह समाज की बात है। उन्होंने कहा कि घृणा को छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामें।

“These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror.” pic.twitter.com/ht7uLFgJRx

— The White House (@WhiteHouse) June 1, 2020