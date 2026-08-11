Hormuz Strait Crisis: होर्मुज जलमार्ग के बंद होने के आर्थिक असर की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन लंबे समय तक जहाजों की आवाजाही बाधित रहने से पैदा होने वाले पारिस्थितिक नुकसान के खतरे पर अब तक अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। हालिया शोध के अनुसार, फरवरी से फारस की खाड़ी में खड़े 1,500 से अधिक वाणिज्यिक जहाज एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकते हैं।

लंबे समय तक स्थिर रहने के कारण इन जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परत, जिसे ‘बायोफाउलिंग’ कहा जाता है, जमा हो सकती है। यह खतरा तब और बढ़ सकता है जब होर्मुज जलमार्ग दोबारा खुलने के बाद ये जहाज अलग-अलग बंदरगाहों की ओर रवाना होंगे।

जैव सुरक्षा पर खतरा

इनके साथ ऐसे समुद्री जीव नए क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव-सुरक्षा के लिहाज से एक तरह की ‘सुपर-स्प्रेडर’ (तेजी से प्रसारित होने वाले) घटना पैदा होने की आशंका है। इन बाहरी समुद्री जीवों, पौधों, परजीवियों व रोगजनकों के नए क्षेत्रों में पहुंचने से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जंगली मत्स्य संसाधनों के साथ-साथ जलीय कृषि, तटीय उद्योग व अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है।

होर्मुज जलमार्ग से जुड़े इस संभावित ‘सुपर-स्प्रेडर’ जैव-सुरक्षा खतरे को कम करने का अवसर अभी मौजूद है। लेकिन इसके लिए देशों, बंदरगाहों और संबंधित एजंसियों के बीच वैश्विक स्तर पर सहयोग और समन्वित कार्रवाई जरूरी होगी।

कैसे रोक सकते हैं नुकसान?

समुद्री जैविक आक्रमण केवल पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था, मत्स्य संसाधनों, तटीय उद्योगों और समाज के लिए भी दीर्घकालिक नुकसान पैदा हो सकता है। ऐसे में जहाजों की आवाजाही बहाल होने से पहले जोखिम की पहचान और उससे निपटने की तैयारी करना आने वाले नुकसान को काफी हद तक रोक सकता है।

स्थिर खड़े जहाजों की सतह पर कम समय में भी बड़ी मात्रा में ‘बायोफाउलिंग’ जमा हो सकती है। उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में यह प्रक्रिया और तेज होती है। फारस की खाड़ी में 50 से अधिक गैर-मूल समुद्री प्रजातियां मौजूद हैं और इस क्षेत्र की कई मूल प्रजातियां पहले ही दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंच चुकी हैं।

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए जोखिम क्यों?

एक शोध के अनुसार होर्मुज जलमार्ग के आसपास फंसे जहाजों की बड़ी संख्या दोबारा खुलने के बाद पहले महीने में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया पहुंचने की संभावना कम है लेकिन एक साल के भीतर ऐसे कई जहाज इन देशों के तटों तक पहुंच सकते हैं, जिनके साथ संभावित रूप से आक्रामक प्रजातियां भी आ सकती हैं।

न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया दोनों के पास समुद्री जैव-सुरक्षा के लिए मजबूत नियम और नियामकीय ढांचा है। इनमें जोखिम वाले जहाजों की शुरुआती पहचान और तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था भी शामिल है।

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