पश्चिम एशिया में जारी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का आज 24वां दिन है और ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को लेकर यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे वाला अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ट्रंप ने ‘ताकत के दम पर शांति’ स्थापित करने की बात कही है। ट्रंप के पावर प्लांट पर हमले की धमकी पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अगर आप पावर प्लांट पर हमला करेंगे तो हम भी आपके पावर प्लांट पर हमला करेंगे।

ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शीत युद्ध के नजरिए का हवाला दिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, ”ताकत के दम पर शांति, सीधे शब्दों में कहें तो!!!” युद्ध के समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने ‘शक्ति के बल’ पर शांति की बात कही थी। ट्रंप का यह ‘शांति संदेश’ उन खबरों के बीच आया है कि वॉशिंगटन ने मध्य पूर्व में लगभग 4,500 अमेरिकी मरीन सैनिक भेजे हैं जिससे क्षेत्र में संभावित जमीनी अभियान (ग्राउंड ऑपरेशन) के संकेत मिलते हैं।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर सख्त चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने दिए हुए तय समय के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका उनके ऊर्जा संयंत्रों को पूरी तरह तबाह कर देगा।

ट्रंप की चेतावनी पर ईरान की धमकी

ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि वे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े ऊर्जा, तकनीक और जल बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं। ईरान के रेवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि Strait of Hormuz बंद ही रहेगा। गार्ड्स की तरफ से आए एक बयान में कहा गया, ”स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी तरह बंद रहेगा और तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक हमारे नष्ट किए गए पावर प्लांट्स का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता।”

बता दें कि दोनों पक्षों के बीच इन चेतावनियों को हालिया तनाव बढ़ने के बाद जारी किया गया है जिसमें ईरान द्वारा इज़रायल पर मिसाइल हमले भी शामिल हैं। ये हमले उस रिपोर्ट के बाद हुए, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के एक परमाणु संवर्धन (न्यूक्लियर एनरिचमेंट) केंद्र पर हमला किया। इज़रायली अधिकारियों के अनुसार, कुछ मिसाइलें दक्षिणी शहरों- डिमोना और अराद में गिरीं क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में विफल रहे।

चौथे सप्ताह में इजरायल-ईरान युद्ध

इजरायल-ईरान संघर्ष अब चौथे सप्ताह में पहुंच चुका है और इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में International Energy Agency के प्रमुख ने दशकों की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा संकट की चेतावनी दी है और कहा है कि यह संकट विश्व अर्थव्यवस्था के लिए ‘गंभीर खतरा’ बन गया है।

तेल और गैस आपूर्ति पर असर

Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल का करीब 20 प्रतिशत और गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने 28 फरवरी को इस ऑयल शिपिंग रूट को बंद कर दिया था। इस संकरे जलमार्ग में व्यवधान के कारण पहले ही तेल टैंकरों की आवाजाही कम हो गई है। दुनियाभर में ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक बाजार प्रभावित हुए हैं।

यह भी पढ़ें: ‘पागलपन भरी धमकियों से निपटने के लिए तैयार हैं हम’, ट्रंप के 48 घंटों के अल्टीमेटम पर आया ईरानी राष्ट्रपति का पलटवार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि वो 48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट खोल दे वरना अमेरिका-इजरायल उस पर सबसे विध्वंसक हमले करेंगे। इस पर अब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का करारा पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि ईरान इस तरह की पागलपन भरी धमकियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पढ़ें पूरी खबर…