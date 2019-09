Hasan Minhaj, houston, Howdy Modi: अमेरिका के ह्यूस्टन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हुए कार्यक्रम ‘हाउडी मोदी’ में भारतीय मूल के अमेरिकी कॉमेडियन हसन मिनाज को प्रवेश नहीं दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने नेटफ्लिक्स शो पैट्रियट एक्ट के एक एपिसोड में पीएम मोदी के बारे में टिप्पणियां की थीं। हसन द्वारा अधिकारियों से बात करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद यह खबर ट्रेंड करने लगी। जाहिरा तौर पर, हसन ने अपने शो पर जो सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणियां कर मजाक बनाया, वह अधिकारियों को पसंद नहीं आया और इसलिए उन्हें और उनके क्रू को स्टेडियम के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली।

हसन का एक और विडियो अब सोश्ल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस विडियो में हसन एक टॉक शो ‘लेट नाइट विथ मेएर्स’ में कार्यक्रम में एंट्री क्यों नहीं मिली इसकी कहानी सुना रहे हैं। हसन ने बताया कैसे अधिकारियों ने उन्हें स्टेडियम से बाहर निकालकर सम्मानित किया। हसन ने कहा “ट्रम्प और मोदी एक ही रैली में थे ये बहुत बड़ी बात थी। मैं ये देखना चाहता था।” हसन ने बताया “हमने अपने प्रैस क्रेडिन्शियल जमा किए और हमे तुरंत एक ईमेल आया जिसमें लिखा हुआ था ‘स्टेडियम में जगह नहीं हैं।'” हसन ने कहा कि मैं भारतीय शादियों में गया हूं आप सीधा अंदर चले जाते हैं। लेकिन आप के पास फुटबाल स्टेडियम में जगह नहीं है।

Never got a chance to say Howdy Modi.https://t.co/6nQn4Gl8VH

— Hasan Minhaj (@hasanminhaj) September 24, 2019