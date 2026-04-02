US-Israel-Iran War News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर फ्रांस पर निशाना साधा है और कहा है कि फ्रांस इस संघर्ष में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए कहा, “मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को फोन किया, जिनकी पत्नी उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव करती हैं और वे अभी भी जबड़े पर लगे एक जोरदार मुक्के से उबर रहे हैं।”

इमैनुएल मैक्रों पिछले साल 25 मई को वियतनाम दौरे पर पहुंचे थे। इसी दौरान हनोई के नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी उन्हें थप्पड़ मारती दिखी थीं। इसी का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ट्रंप की इन टिप्पणियों को अशोभनीय और अनुचित बनाया है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि वह इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं।

सियोल की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान मैक्रों ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती और कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को मुक्त कराने का कोई प्रयास अवास्तविक है। मैक्रों ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध जारी रखने से परमाणु मुद्दे का समाधान नहीं निकलेगा। मैक्रों ने कहा, “यह वह विकल्प कभी नहीं था जिसका हमने समर्थन किया हो क्योंकि यह अव्यावहारिक है। इसमें बहुत समय लगेगा और स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी लोगों को रिवाल्यूशनरी गार्डों के साथ-साथ बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे का सामना करना पड़ेगा।”

ईरान से बातचीत के बाद ही खोला जा सकता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

मैक्रों ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को केवल ईरान से बातचीत के माध्यम से ही खोला जा सकता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यूरोपीय और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाने का प्रयास किया है जो अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच शत्रुता समाप्त होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट से निर्बाध आवागमन सुनिश्चित कर सके। मैक्रों ने आगे कहा, “नाटो जैसे गठबंधन अपनी ताकत उन बातों से प्राप्त करते हैं जो कही नहीं जातीं, यानी उन पर आधारित भरोसे से। अगर आप अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में हर दिन संदेह पैदा करते हैं, तो आप उसके सार को खोखला कर देते हैं।”

नाटो को लेकर ट्रंप ने क्या बोला था?

रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान , ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह नाटो से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “मैं नाटो के प्रति अपनी अरुचि पर चर्चा करूंगा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप ऐसा नहीं करते।”

अमेरिका ने बनाया ईरान के ‘शाहेद’ ड्रोन का क्लोन

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका जिस शक्तिशाली और सस्ते हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वह किसी निजी स्टार्टअप या सिलिकॉन वैली की कंपनी ने नहीं बनाया है। इसके बजाय, यह ड्रोन खुद अमेरिकी सेना ने तैयार किया है। इसे बनाने में ईरानी तकनीक की नकल की गई और उसी आधार पर इसे विकसित किया गया। पढ़ें पूरी खबर…