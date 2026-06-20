बांग्लादेश के ढाका में रंगपुर में भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का विरोध कट्टरपंथी कर रहे हैं। इस बीच कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा उनकी तस्वीर का कथित अपमान करने को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मूर्ति का निर्माण रुक गया है और बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं ने शुक्रवार को ढाका में मशाल जुलूस निकाला और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कथित अपमान के पीछे के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की।

बांग्लादेश में यह नया तनाव उत्तरी गैबांधा जिले के पलाशबाड़ी में भगवान राम की 81 फुट ऊंची मूर्ति के निर्माण पर रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। इस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रही श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर कमेटी ने दावा किया कि अधिकारियों को इस्लामी ग्रुप्स से धमकियां मिली हैं। इस घटना ने मुस्लिम-बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंताओं को फिर से सामने ला दिया है।

कई हिंदू संगठन प्रदर्शन में हुए शामिल

हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुक्रवार को कई हिंदू संगठन और छात्र अहम शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए और नेशनल प्रेस क्लब तक मार्च किया। विरोध का आह्वान हिंदू महाजोत ने किया था। संगठन ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने ह्यूमन चेन भी बनाई। दूसरे ग्रुप ने ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी (DRU) बिल्डिंग के पास प्रोटेस्ट किया।

रंगपुर में पुलिस के हिंदुओं को प्रदर्शन करने से रोकने पर थोड़ी झड़प हुई। प्रदर्शन करने वालों ने दावा किया कि इस महीने की शुरुआत में गैबांधा में एक प्रदर्शन के दौरान इस्लामी भीड़ ने भगवान राम की मूर्ति पर जूता रखकर उसका अपमान किया। तारिक रहमान की BNP सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ऐसा न होने पर, हिंदू समुदाय ने आगे और रैलियां और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। शनिवार को धार्मिक मामलों के मंत्रालय को एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा।

इसके अलावा हिंदू महाजोत ने कहा कि अगर भगवान राम की मूर्ति का निर्माण फिर से शुरू नहीं होने दिया गया, तो वे बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में एक-एक करके राम मंदिर बनाएंगे। नेशनल कमिटी फॉर पूजा सेलिब्रेशन्स ने देश भर में आंदोलन की घोषणा के साथ शनिवार को भी प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है।

राम मूर्ति का निर्माण क्यों रोक दिया गया?

भगवान राम की मूर्ति पलाशबाड़ी में एक मंदिर कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर बनाई जा रही थी। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है।इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 22 करोड़ बांग्लादेशी टका (लगभग Rs 15.6 करोड़) है, जिसमें भगवान कृष्ण की 50 फ़ीट की मूर्ति और भगवान शिव की 30 फ़ीट की मूर्ति भी शामिल है। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर कमिटी के अध्यक्ष हरिदास चंद्र दास ने कहा कि प्रोजेक्ट में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ इस्लामी ग्रुप्स द्वारा धमकी दिए जाने के बाद काम रोक दिया गया था। एक कट्टर इस्लामी मौलाना ने तो मूर्ति को बुलडोज़र से गिराने की धमकी भी दी थी।

हरिदास ने मीडिया से कहा, “हम डरे हुए हैं, और डर के मारे हमने काम रोक रखा है।” उन्होंने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से भी दखल देने की अपील की। हरिदास दास ने कहा कि मूर्ति सनातन धर्म के एक मुख्य व्यक्ति को श्रद्धांजलि के तौर पर बनाई जा रही है। एक बयान में, मंदिर कमिटी के सलाहकार श्यामलाल कुमार महंत ने कहा कि काम रोकने का फ़ैसला सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए लिया गया था।

कमेटी ने कहा, “हम कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह काम रोक रहे हैं। हम किसी झगड़े की वजह नहीं बनना चाहते, न ही हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहते हैं।”

बांग्लादेश में हिन्दुओ की आबादी 8%

बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो देश की आबादी का लगभग 8% हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पिछले मुहम्मद यूनुस शासन के दौरान देखे गए संकट के बाद हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं में तेज़ी देखी जा रही है। फरवरी में कार्यभार संभालने वाले तारिक रहमान ने बार-बार कहा है कि बांग्लादेश में हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। पीएम के तौर पर अपने पहले राष्ट्रीय भाषण में रहमान ने हिम्मत से कहा कि धर्म लोगों के लिए है, लेकिन देश सभी का है। हालांकि, इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच सांप्रदायिक हिंसा की लगभग 133 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

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