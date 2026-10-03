अमेरिका के ओहायो में स्थित एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। हिंदू संगठन ‘हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन’ (एचएएफ) और ‘कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका’ (CoHNA) ने इस घटना की जानकारी दी है।

एचएएफ ने शुक्रवार को बताया कि ग्रेटर क्लीवलैंड स्थित स्वामीनारायण हिंदू मंदिर वड़तालधाम में ईंटें फेंकी गईं। इससे मंदिर की खिड़कियों के कांच टूट गए और मंदिर को नुकसान पहुंचा।

CoHNA ने इस घटना को लेकर X पर जानकारी दी है।

#Breaking: This afternoon, in a fresh incident of Hinduphobia, the Shree Swaminarayan Hindu Temple Vadtaldham, in the greater Cleveland area, Ohio, was attacked and vandalized with bricks, shattering widows while priests and some devotees were inside.



This comes as Hindus in… pic.twitter.com/WW3KIl2XEe — CoHNA (Coalition of Hindus of North America) (@CoHNAOfficial) October 2, 2026

हिंदू संगठनों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार दोपहर को हुई और उस वक्त मंदिर के भीतर पुजारी और कुछ श्रद्धालु मौजूद थे। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय जल्द शुरू होने वाले नवरात्र उत्सव और हिंदू विरासत माह मनाने की तैयारी कर रहा है।

अपराधी को तुरंत पकड़ने की मांग

एचएएफ के कार्यकारी निदेशक सुहाग शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, “यह केवल अब बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन चुका है। इंटरनेट पर फैलाई जा रही नफरत अब वास्तविक रूप में एक हिंदू मंदिर पर हमले में बदल गई है। घटना के वीडियो की जांच कर अपराधी को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए।”

एचएएफ ने कहा कि यह अपराध नफरत से प्रेरित हो सकता है और ऐसे समय में हुआ है जब हिंदू-अमेरिकी समुदाय नफरत का सामना कर रहा है। एचएएफ ने अमेरिका के नेताओं और सरकारी एजेंसियों से भी अपील करते हैं कि वे भारतीय और हिंदू-अमेरिकी समुदायों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत की सार्वजनिक रूप से निंदा करें।

ओहायो पुलिस और एजेंसियां CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर हमलावरों की पहचान और इस घटना के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

पहले भी हुई हैं मंदिरों में तोड़फोड़-हमले की घटनाएं

यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में किसी हिंदू मंदिर पर हमला या तोड़फोड़ की घटना हुई है। अगस्त, 2022 में न्यूयॉर्क के क्वींस में श्री तुलसी मंदिर में स्थापित महात्मा गांधी की मूर्ति में तोड़-फोड़ हुई थी और दिसंबर 2023 में कैलिफोर्निया के नेवार्क में श्री स्वामीनारायण मंदिर में दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं।

हिंदू संगठनों का कहना है कि 2024 में न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में भी मंदिरों पर हमले के वाकये हुए थे।

यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर तीन एफआईआर दर्ज

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कर ली हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।