कनाडा में हिंदू मंदिर का अपमान, लगाए गए भारतीय अधिकारियों के ‘वांटेड’ पोस्टर

पोस्टरों में अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख निज्जर की हत्या का जिक्र किया गया है।

कनाडा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में शनिवार को तोड़फोड़ की गई।

ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर के एक प्रमुख मंदिर में शनिवार को तोड़फोड़ की गई। इसके सामने के गेट और पिछली दीवार पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक पोस्टर चिपका दिए गए। ये पोस्टर शनिवार तड़के लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगाए गए। हालांकि, सुबह पता चलने पर पोस्टर वहां से हटा दिए गए। मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि वह मंदिर के अपमान से ‘स्तब्ध’ हैं। उन्होंने कहा, ‘हम ने कभी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी।’ सही में, यह मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा कार्यक्रम में शामिल किया गया था जब उन्होंने 2015 के वसंत में कनाडा का दौरा किया था। कुमार ने कहा कि मामले की सूचना रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस या आरसीएमपी की सरे टुकड़ी को दे दी गई है। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में नकाब पहने दो व्यक्तियों की तस्‍वीरें कैद हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की चिंताओं के कारण मंदिर पहले भी पुलिस के संपर्क में था क्योंकि वह 20 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। मंदिर बोर्ड तोड़फोड़ पर चर्चा के लिए रविवार को एक आपातकालीन बैठक करेगा। Also Read क्या सुलझ जाएगी चाचा-भतीजे की लड़ाई? शरद और अजित पवार के बीच एक घंटे तक चली ‘सीक्रेट मीटिंग’ सरे स्थित फ्रेंड्स ऑफ कनाडा एंड इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष मनिंदर गिल ने अपने संगठन की ओर से इस घटना की निंदा की है। सामने के गेट पर लगे पोस्टर में ओटावा में भारत के उच्चायुक्त के साथ-साथ टोरंटो और वैंकूवर में इसके महावाणिज्य दूत के नाम और तस्वीरों के नीचे वांटेड शब्द लिखा था। दूसरे ने, पिछले दरवाजे पर अड़े रहकर, कनाडा से 18 जून को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की ‘हत्या’ में भारत की ‘भूमिका’ की जांच करने का आह्वान किया। हाल के दिनों में सरे में इस तरह के कई पोस्टर सामने आए हैं। ऐसा पोस्टर 1 अगस्त को वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास वाली इमारत के प्रवेश द्वार के बाहर लगाया गया था और पिछले रविवार को सरे में एक धार्मिक परेड में कई लोगों द्वारा इसे ले जाया गया था। पोस्टरों में ब्रिटिश कोलंबिया में अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख निज्जर की हत्या का जिक्र किया गया है। निज्जर की 18 जून को सरे में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में हत्या कर दी गई थी। एसएफजे ने उनकी ‘हत्या’ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। समेकित मानव हत्‍या जांच दल या आईएचआईटी, जो हत्या की जांच कर रहा है ने हत्यारों की तलाश करते समय हत्‍या का कोई मकसद नहीं बताया है।

