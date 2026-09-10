बांग्लादेश में जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को उनकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पांच घंटे की पैरोल दी गई है। परिवार की ओर से मां के निधन के बाद अस्थायी रिहाई की मांग की गई थी, जिस पर अधिकारियों ने यह फैसला लिया। हालांकि, अदालत में चल रहे कई मामलों के कारण उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चिन्मय कृष्ण दास की मां संध्या रानी धर का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वह हथाजारी के एक अस्पताल में इलाज करा रही थीं। मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परिवार ने प्रशासन से चिन्मय को कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

पांच घंटे में लौटना होगा जेल

चटगांव डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम मिया ने गुरुवार दोपहर परिवार के आवेदन के बाद चिन्मय कृष्ण दास को पांच घंटे की पैरोल देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत उनकी मां की मौत के बाद परिवार के आवेदन पर यह फैसला लिया गया है।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस्कॉन के प्रभातक श्री कृष्ण मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट स्वतंत्र गौरंगा दास ब्रह्मचारी ने भी फैसले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि चिन्मय को पांच घंटे के लिए रिहा किया जाएगा। इस दौरान उन्हें हथाजारी जाकर मां के अंतिम संस्कार में शामिल होना होगा और तय समय के भीतर वापस जेल लौटना होगा।

कई मामलों में फंसे हैं चिन्मय कृष्ण दास

चिन्मय कृष्ण दास को नवंबर 2024 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और तोड़फोड़ समेत कई अन्य मामले दर्ज किए गए।

चिन्मय के खिलाफ कुल छह आपराधिक मामले चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने इनमें से चार मामलों में उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन बाकी मामलों के लंबित रहने के कारण उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी है। राजद्रोह मामले में मिली जमानत पर भी फिलहाल रोक लगी हुई है।

हत्या के मामले में चल रही सुनवाई

चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ हत्या के मामले की सुनवाई चटगांव स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चल रही है। यह मामला सरकारी वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि चिन्मय की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच हुई घटना के दौरान अलीफ की हत्या कर दी गई थी।

2024 में अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर निकाली थीं रैलियां

चिन्मय कृष्ण दास पहले इस्कॉन से जुड़े रहे हैं। अब वह ‘हिंदू सम्मिलितो सनातन जागरण जोत’ के प्रवक्ता हैं। इस संगठन ने 2024 में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण की मांग को लेकर कई रैलियां आयोजित की थीं।

फिलहाल चिन्मय को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केवल पांच घंटे की पैरोल मिली है। इसके बाद उन्हें जेल लौटना होगा और उनके खिलाफ चल रहे बाकी मामलों पर अदालतों में कानूनी प्रक्रिया जारी है।

(पीटीआई इनपुट्स)

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