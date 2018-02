पाकिस्तान में एक दूल्हा अपनी ही शादी के मौके पर हाथ में माइक लेकर रिपोर्टिंग करने लगा। इस दौरान दूल्हें ने अपने सगे-संबंधियों, माता-पिता और दुल्हन से बात करते हुए रिपोर्टिंग की। दूल्हे की रिपोर्टिंग का दिलचस्प वीडियो रविवार (4 फरवरी) को ट्विटर के जरिये सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। अमर गुरीरो नाम के ट्विटर हैंडल से दूल्हे की रिपोर्टिंग का वीडियो दो भागों में शेयर किया गया है। वीडियो में दूल्हा एकदम पेशेवर अंदाज में रिपोर्टिंग करता दिखता है। ट्विटर यूजर ने ट्वीट में जानकारी दी है कि दूल्हा सिटी 41 चैनल का रिपोर्टर है, जो कि अपनी ही शादी में रिपोर्टिंग कर रहा है। दूल्हा सबसे पहले अपने पिता से शादी पर उनकी राय लेता है, फिर अपनी दुल्हन से प्रतिक्रिया लेता है। इसके बाद दूल्हा अपनी सास की तरफ माइक ले जाता है और आखिर में वह अपनी मां से शादी पर प्रतिक्रिया लेता। दूल्हे की मां इस कदर जज्बाती हो जाती हैं कि वह खुशी व्यक्त करते हुए रो पड़ती हैं।

दूल्हे की रिपोर्टिंग वाले वीडियो पर लोगों के ढेरों कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग इस पर मर्यादा की दलील दे रहे हैं तो कुछ पाकिस्तानी मीडिया को कोस रहे हैं। कई लोग दूल्हे की तारीफ भी कर रहे हैं। शफीक उकैली नाम के यूजर लिखा- ”यह मजेदार नहीं, मूर्खता है, एक दूल्हा पत्रकार के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित होता है।” एक यूजर ने लिखा है कि यह पाकिस्तानी पत्रकारिता की गुणवत्ता है। पाकिस्तानी मीडिया की पत्रकारिता को ऊपरवाला शांति दे। एक यूजर ने लिखा कि सब छोड़ों, रिपोर्टर का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। एक और यूजर ने दूल्हे को ‘रिपोर्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड’ के लायक बताया है। मुहम्मद उमर ने लिखा- ”वाह क्या स्तर है, सही चल रहा है पाकिसतान।” हसन खान ने लिखा- ”पाकिस्तानी मीडिया के पास न्यूज के अलावा सब कुछ है।”

That os NOT hilarious. That is stupidity. Being a groom is much more dignified than being a reporting journalist.

— Shafique UQAILI (@Uqaili_Shafique) February 4, 2018