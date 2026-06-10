ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब एमटी मारिवेक्स नाम के तेल टैंकर पर अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई हुई। इस जहाज पर 24 भारतीय कर्मचारी सवार थे। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर डूबने की स्थिति में पहुंच गया था। बाद में सभी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के दौरान जहाज से एक बेचैनी भरा ऑडियो संदेश सामने आया, जिसमें एक भारतीय क्रू सदस्य लगातार मदद की गुहार लगाता सुनाई दिया।

उसकी आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, “मदद करें, जहाज में आग लगी है और यह डूब रहा है।” उसने यह भी बताया कि मिसाइल जहाज के इंजन रूम में लगी है, जिससे नीचे बड़ा छेद हो गया है और पानी तेजी से अंदर भर रहा है।

उसने बार-बार यह भी कहा कि जहाज पर मौजूद सभी 24 लोग भारतीय हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। यह संदेश उस समय आया जब जहाज संकट में बुरी तरह फंस चुका था।

सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल के मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने स्थिति पर नजर रखनी शुरू की। दोपहर करीब 2:20 बजे सूचना मिलने के बाद भारत ने तुरंत ओमान के समुद्री बचाव केंद्र से संपर्क किया ताकि बचाव कार्य तेजी से किया जा सके।

कुछ ही समय बाद ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने राहत अभियान शुरू किया। मसिराह द्वीप से एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर घटनास्थल तक पहुंचा। हेलीकॉप्टर ने बेहद मुश्किल हालात में समुद्र के बीच फंसे सभी 24 भारतीय कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया। इस त्वरित कार्रवाई की वजह से किसी की जान नहीं गई।

भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस संयुक्त बचाव अभियान की सराहना की और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक सफल उदाहरण है। मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल की तत्परता और ओमान की टीम की तेज कार्रवाई को भी महत्वपूर्ण बताया।

दूसरी तरफ, अमेरिका ने इस हमले की पुष्टि की है। अमेरिकी सेना का कहना है कि यह जहाज ईरान के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट ने जहाज के इंजन और नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाकर कार्रवाई की।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस जहाज ने पहले भी कई बार ईरान की ओर जाने की कोशिश की थी और तीन बार चेतावनी मिलने के बाद वापस लौट चुका था। चौथी बार उसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया।

यह घटना उस बड़े तनाव का हिस्सा मानी जा रही है जो ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के कारण बना हुआ है। फरवरी में शुरू हुए युद्ध और उसके बाद फारस की खाड़ी में बने हालात ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को भी प्रभावित किया है।

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पश्चिम एशिया संकट के बीच ओमान के तटीय क्षेत्र में मारिवेक्स नाम के तेल टैंकर में अचानक आग लग गई। इसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। इसको लेकर भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि विदेशी झंडे वाले तेल टैंकर में दोपहर डेढ़ बजे के करीब आग लगी थी लेकिन इसमें सवार सभी नाविक सुरक्षित हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें।