पूर्वी नेपाल में लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह हादसा पूर्वी नेपाल के खोटांग जिले में हुआ।
हादसे के समय एयर डायनेस्टी कंपनी के हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा पांच यात्री सवार थे। हेलीकॉप्टर में एक डेड बॉडी ले जायी जा रही थी।
ANI को खोटांग जिले की चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेखा कंडेल ने बताया कि काठमांडू से आया एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में एक शव भी था। हादसे में किसी भी यात्री के मारे जाने की खबर नहीं है।
घायल यात्री के रेस्क्यू के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर कंपनी की तरफ से भी बताया गया कि यह हादसा सुबह करीब 11.51 बजे हुआ। दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर में पांच यात्री सवार थे। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हादसे के बाद एक अन्य हेलीकॉप्टर को घायल यात्री के रेस्क्यू के लिए भेजा गया।
तस्वीरों में देखें: 1 मरीज को बचाने की कोशिश में गई 7 जिंदगियां
एयर एम्बुलेंस का मकसद जान बचाना होता है, लेकिन इस मामले में एक जिंदगी बचाने की कोशिश में सात जिंदगियां चली गईं। देखिए चतरा में कुछ दिनों पहले हुए हादसे की तस्वीरें