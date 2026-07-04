प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले महीनों में अल नीनो की स्थिति मजबूत होने के आसार है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा, भारी वर्षा आदि का खतरा बढ़ जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया।

डब्ल्यूएमओ की वैश्विक सामयिक जलवायु रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जुलाई-सितंबर के दौरान अल नीनो की स्थिति तेजी से मजबूत होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 12 जून को अल नीनो की स्थिति शुरू होने की घोषणा की थी और कहा था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान यह और मजबूत होगी। अल नीनो मजबूत होने की स्थिति में आमतौर पर भारत में कम बारिश होती है।

अल नीनो ‘अल नीनो दक्षिणी दोलन’ (ईएनएसओ) के तीन चरणों में से एक है। यह ऐसी मौसमी घटना है जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान में बदलाव होता है और साथ ही वायुमंडल में भी उतार-चढ़ाव आते हैं। जहां अल नीनो का धरती पर तापमान बढ़ाने वाला असर होता है, वहीं इसके उलट ला नीना आमतौर पर तापमान कम करने वाला असर डालता है। ईएनएसओ का एक तटस्थ चरण भी होता है।

उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ के दौरान अल नीनो के और मजबूत होने की संभावना है और इसका असर दुनिया के कई इलाकों में फैल सकता है। वहीं, भूमध्यरेखीय अटलांटिक बेसिन के आम तौर पर औसत से अधिक गर्म रहने की उम्मीद है। डब्ल्यूएमओ महासचिव सेलेस्टे साउलो ने एक बयान में कहा कि अल नीनो की स्थिति पहले से ही बनी हुई है और डब्ल्यूएमओ के पूर्वानुमानों के मुताबिक इसके तेजी से मजबूत होने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि इससे दुनिया के कई इलाकों में सूखे और भारी बारिश की आशंका बढ़ जाएगी। अल नीनो की स्थिति आम तौर पर हर दो से सात वर्ष में होती हैं और आमतौर पर नौ से बारह महीने तक चलती हैं। ये अक्सर मार्च और जून के बीच बनना शुरू होती है, नवंबर और फरवरी के बीच अपनी सबसे अधिक तीव्रता पर पहुंचती हैं। शुरू होने के बाद वाले वर्ष में वैश्विक तापमान पर अपना सबसे अधिक असर डालती हैं।

डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई-सितंबर 2026 के लिए बारिश का अनुमान एक ऐसे पैटर्न को दिखाता है जो मजबूत होते अल नीनो की स्थिति से मेल खाता है। मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप और आस्ट्रेलिया के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है।

भूमध्यरेखीय अफ्रीका में, संभावनाओं के संकेत पूर्व-पश्चिम के बीच एक साफ अंतर दिखाते हैं। उत्तरी गल्फ आफ गिनी से सटे जमीनी इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है, जबकि ‘ग्रेटर हार्न आफ अफ्रीका’ में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।