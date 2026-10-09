अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट नावी पिल्लई को निशाना बनाते हुए ट्रंप ने अपने पूर्व महाभियोग वकील डेविड शॉन की एक पोस्ट रीपोस्ट की। इस पोस्ट में पिल्लई को ‘अमेरिका और इजरायल से नफरत करने वाली’ बताया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ICC के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाए। इससे वॉशिंगटन और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। नावी पिल्लई पहले ICC की अपील चैंबर में न्यायाधीश रह चुकी हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के क्षेत्र में उनके काम के लिए यह सम्मान दिया गया है।

ट्रंप ने नावी पिल्लई पर साधा निशाना

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व महाभियोग वकील डेविड शॉन की उस पोस्ट को शेयर किया, जिसमें नावी पिल्लई की आलोचना की गई थी। शॉन ने लिखा कि नोबेल समिति ने पिल्लई को पुरस्कार देकर खुद को शर्मिंदा किया है और कभी प्रतिष्ठित रहे नोबेल शांति पुरस्कार की गरिमा को कम किया है।

पोस्ट में पिल्लई को अमेरिका और इजरायल का खुला विरोधी बताते हुए उन पर हमास को पुरस्कृत करने और इजरायल के खिलाफ कथित नरसंहार की जांच कराने का आरोप लगाया गया। शॉन ने यह भी दावा किया कि पिल्लई ने शांति स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया है। ट्रंप ने इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं।

गौरतलब है कि ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि वह नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। लगातार दूसरे वर्ष यह पुरस्कार नहीं मिलने के बाद उनकी प्रतिक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

TRUMP: Reposts Schoenlaw criticism of Nobel Committee for awarding Peace Prize to UN's Navi Pillay, accusing her of rewarding Hamas and hostility toward America and Israel pic.twitter.com/8aH1DvgR1R — Trump Truths (@trumptruthsbot) October 9, 2026

ICC पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है अमेरिका?

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के खिलाफ सख्त रुख अपनाता रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वह अपने नागरिकों और अधिकारियों को ऐसे अंतरराष्ट्रीय न्यायिक कदमों से बचाना चाहता है, जिन्हें वह अमेरिकी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की ओर से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस अदालत के साथ लेन-देन पर रोक लगाएगा, ताकि उसके संसाधनों और कामकाज की क्षमता को सीमित किया जा सके।

रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को घोषित प्रतिबंध पहले लगाए गए व्यक्तिगत प्रतिबंधों से आगे बढ़ सकते हैं। इनके तहत अदालत को सेवाएं देने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की संभावना है।

अमेरिका की नाराजगी की एक प्रमुख वजह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत इजरायली अधिकारियों के खिलाफ ICC की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट हैं। इसके अलावा, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कथित कार्रवाइयों से जुड़ी अदालत की पूर्व जांच भी दोनों पक्षों के बीच विवाद का कारण रही है। ICC ने इस मामले में अपनी जांच बंद कर दी थी।

क्या है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय?

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। इसका उद्देश्य नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना है।

इस अदालत के 125 सदस्य देश हैं। इनमें यूरोपीय संघ के सभी देश शामिल हैं। नाटो के अधिकांश सदस्य भी इसके सदस्य हैं, जबकि अमेरिका और तुर्किये इसके सदस्य नहीं हैं। ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है।

अदालत को कई देशों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र और कुछ मामलों में की गई कार्रवाई को लेकर विवाद भी रहे हैं। अमेरिका का विरोध इसी व्यापक बहस का हिस्सा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं को राष्ट्रीय नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ किस सीमा तक कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए।

नावी पिल्लई ने ट्रंप को लेकर क्या कहा?

नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद नावी पिल्लई की एक टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “अगर आप थोड़ी देर और तालियां बजाएंगे, तो हो सकता है कि मैं यह पुरस्कार ट्रंप के साथ शेयर कर लूं।”

यह वीडियो एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। पिल्लई ने यह भी बताया कि जब उन्हें पुरस्कार मिलने की खबर मिली, तो शुरुआत में उन्हें लगा कि यह मजाक है। उन्होंने कहा कि वकील और न्यायाधीश होने के नाते वह इस खबर की पुष्टि करना चाहती थीं।

Amazing moment.



Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO



We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize.



We are all so thrilled!



This is her first reactions upon hearing the news: pic.twitter.com/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

कौन हैं नावी पिल्लई?

नावी पिल्लई दक्षिण अफ्रीका की जानी-मानी ज्यूरिस्ट हैं। उनका जन्म तमिल मूल के भारतीय माता-पिता के परिवार में हुआ था। वह वर्ष 2003 से 2008 तक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अपील चैंबर में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी हैं।

नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार, इस सम्मान के जरिए ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय कानून और न्यायिक संस्थाओं के महत्व की याद दिलाने की कोशिश की गई है, जब न्यायाधीशों और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़ी संस्थाओं को राजनीतिक हमलों का सामना करना पड़ रहा है।

समिति ने कहा कि युद्ध अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और दुर्व्यवहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने वाली अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था शांतिपूर्ण दुनिया के लिए जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि प्रतिबंधों को इस तरह तैयार किया गया है कि ICC और उसके सदस्य देशों को अमेरिका की चिंताओं का समाधान करने का अवसर मिल सके।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय न्याय, राष्ट्रीय संप्रभुता और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बहस तेज कर दी है। एक ओर नोबेल समिति ने अंतरराष्ट्रीय कानून के महत्व पर जोर दिया है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने ICC के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं।

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भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनथेम ‘नावी’ पिल्लई को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय कानून और न्याय को मजबूत करने तथा युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए मिला है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।