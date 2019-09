Patriot Act, Hasan Minhaj Modi event: दुनिया भर के भारतीयों ने रविवार को टेक्सास के हाउसटन में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित कार्यक्रम ‘हाउडी मोदी’ की सफलता का जश्न मनाया। एनआरजी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के अमेरिकी स्टैंड-अप कॉमेडियन हसन मिनाज को एंट्री नहीं मिली। आयोजकों ने इसके पीछे स्टेडियम के अंदर जगह न होने की वजह बताई। howdy

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन ने जब अपने कैमरा क्रू के साथ स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें अधिकारियों ने यह कहकर रोक दिया कि स्टेडियम में जगह नहीं हैं। वहीं उन्हें यह कह कर अंडर नहीं जाने दिया कि आपकी टीम के लिए प्रेस क्रेडिन्शियल नहीं हैं। इस घटना का एक विडियो सोश्ल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस विडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने इसे ‘इस्लामोफोबिया’ भी बताया है।

इस विडियो में हसन स्टेडियम के बाहर प्रेस पंजीकरण डेस्क से एक मीडिया समन्वयक के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान लाउडस्पीकर पर हसन आयोजक से इस आयोजन के लिए अपनी साख के बारे में पूछ रहे हैं।

An Islamophobic attack on press in 3 acts: Muslim journalist and @patriotact host @hasanminhaj was denied access at Tump/Modi event. Event producers cite lack of credentials (despite credentials set for him), cite lack of space for broadcast (press pool & camera risers 1/2 empty) pic.twitter.com/4mvjwLrFGy

— The Sparrow Project (@sparrowmedia) September 22, 2019