इजरायल ने गाजा शहर में हमास के नव नियुक्त सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराने का दावा किया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि हमले में उनकी मृत्यु हो गई है। इजरायल ने उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया है।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसरायल काट्ज़ ने पुष्टि की कि इस अभियान में ओदेह को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। उन्होंने 15 मई को इजरायली हमले में अपने पूर्ववर्ती इज्ज अलदीन अल-हद्दाद की हत्या के बाद मात्र 11 दिन पहले ही यह पदभार संभाला था।

सार्वजनिक प्रसारक कान (Public Broadcaster KAN) ने इजरायली सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि शुरुआती खुफिया आकलन से संकेत मिलता है कि ओदेह को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। हालांकि, इजरायली सेना की ओर से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि हमास ने अभी तक इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो ओदेह 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद शुरू हुए युद्ध के बाद से इज़राइल द्वारा मारे गए हमास के अन्य वरिष्ठ नेताओं में से एक होंगे। इज़रायल द्वारा निशाना बनाए गए या मारे गए अन्य शीर्ष हमास नेताओं में याह्या सिनवार, मोहम्मद दीफ, मोहम्मद सिनवार और इस्माइल हानियेह शामिल हैं।

जेरूसलम पोस्ट ने कहा कि हद्दाद की हत्या और उनके उत्तराधिकारी को निशाना बनाए जाने के बीच कम समय को देखते हुए यह ऑपरेशन खुफिया तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि, पर्यवेक्षकों ने कहा कि इस हमले से इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की व्यापक रणनीतिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा।

मंगलवार देर रात क्या हुआ?

मंगलवार देर रात, इजरायली हवाई हमलों ने गाजा शहर को निशाना बनाया, जिसमें अस्पताल अधिकारियों के अनुसार कम से कम तीन लोग मारे गए और 12 अन्य घायल हो गए। शवों को शिफा अस्पताल ले जाया गया, जिसने मृतकों की पुष्टि की। ये हड़तालें बकरीद की पूर्व संध्या पर हुईं, जो इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और आमतौर पर यह पारिवारिक मिलन और उत्सव का अवसर होता है।

इस हमले ने पिछले अक्टूबर में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम की नाजुकता को भी उजागर किया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि युद्धविराम लागू होने के बाद से इजरायली हमलों में 880 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इजरायल का कहना है कि उसके अभियान हमास द्वारा किए गए उल्लंघनों या उसकी सेनाओं के लिए खतरों को निशाना बनाते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार , इसी अवधि में चार इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद से 72,700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि मंत्रालय अपने हताहतों के आंकड़ों में नागरिकों और आतंकवादियों के बीच अंतर नहीं करता है।

नेतन्याहू की चेतावनी के बाद इजरायली सेना ने किए हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले

इजरायल की एयर फोर्स ने सोमवार देर रात को लेबनान में पूर्वी बेका घाटी समेत हिजबुल्ला से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी आतंकवादी समूहों पर हमले और तेज करने का संकल्प लिया था। पढ़ें पूरी खबर।