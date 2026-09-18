आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी (लैम्बेथ पैलेस) ने पाकिस्तानी मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी को दिया गया एक प्रतिष्ठित पुरस्कार वापस ले लिया है। यह फैसला मौलाना अशरफी द्वारा अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की तारीफ में दिए गए पुराने बयानों के सामने आने के बाद लिया गया है।

मौलाना अशरफी को पिछले सप्ताह 9/11 आतंकी हमलों की 25वीं बरसी के मौके पर ‘ह्यूबर्ट वाल्टर अवॉर्ड फॉर रिकॉन्सिलिएशन एंड इंटरफेथ कोऑपरेशन’ से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें डेम सारा मुल्लाली द्वारा पाकिस्तान में अंतरधार्मिक सद्भाव और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने के एवज में दिया गया था।

बिन लादेन को बताया था ‘सैफुल्ला’ (खुदा की तलवार)

पुरस्कार मिलने के तुरंत बाद मौलाना अशरफी का साल 2007 का एक पुराना बयान मीडिया में सामने आ गया। उस समय पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के प्रमुख रहे अशरफी ने 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की तारीफ की थी। उन्होंने बिन लादेन को “सैफुल्ला” यानी ‘खुदा की तलवार’ की उपाधि देने की बात कही थी और दावा किया था कि वह “रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ इस्लाम के लिए लड़ रहा है।”

लैम्बेथ पैलेस ने क्या कहा?

मामले के तूल पकड़ने और ब्रिटेन में चौतरफा आलोचना के बाद आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी के कार्यालय ‘लैम्बेथ पैलेस’ ने पुरस्कार वापस लेने की घोषणा कर दी। लैम्बेथ पैलेस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “इमाम अशरफी द्वारा पहले की गई कुछ टिप्पणियां प्रकाश में आई हैं, जिसके कारण लैम्बेथ पैलेस को इस पुरस्कार पर पुनर्विचार करना पड़ा।”

बयान में कहा गया, “अब हम पुष्टि करते हैं कि इस पुरस्कार को वापस ले लिया गया है। हमने इमाम अशरफी से संपर्क कर उन्हें इस फैसले से अवगत करा दिया है। हम पाकिस्तान और दुनिया भर में अंतरधार्मिक संवाद के लिए काम करने वालों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं।”

मौलाना अशरफी की सफाई

पुरस्कार वापस लिए जाने पर मौलाना अशरफी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अनुचित अभियान चलाया गया और उनके पुराने बयान को पूरी तरह से संदर्भ से बाहर निकालकर पेश किया गया। मौलाना अशरफी ने तर्क दिया कि 2007 में उन्होंने बिन लादेन पर टिप्पणी ‘द सैटैनिक वर्सेज’ के लेखक सलमान रुश्दी को ब्रिटेन द्वारा ‘नाइटहुड’ की उपाधि दिए जाने के विरोध प्रदर्शनों के दौरान की थी।

उनके प्रतिनिधि ने कहा, “मूल्यांकन करते समय आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ उनके लंबे रिकॉर्ड को भी देखा जाना चाहिए।” इसके अलावा अशरफी ने अपनी पत्नी और बेटी के हिजाब पहनने पर हो रही ऑनलाइन आलोचना का बचाव करते हुए इसे उनका व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकार बताया।

नेशनल सेक्युलर सोसाइटी की तीखी प्रतिक्रिया

ब्रिटेन की नेशनल सेक्युलर सोसाइटी (NSS) ने 9/11 की बरसी पर ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया था, जहां हमलों में करीब 3,000 लोगों की जान गई थी। NSS के मुख्य कार्यकारी स्टीफन इवांस ने कहा: “हम इस पुरस्कार को वापस लेने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि यह सम्मान दिया ही क्यों गया—वह भी 9/11 की बरसी पर। यह घटना न केवल खराब निर्णय और जांच की कमी को दर्शाती है, बल्कि अंतरधार्मिक संवाद के नाम पर धार्मिक हस्तियों को वैधता देने की खतरनाक नासमझी को भी उजागर करती है।”

ईशनिंदा कानून और अन्य विवाद

मौलाना अशरफी पर सिर्फ बिन लादेन की तारीफ का ही आरोप नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के विवादित ईशनिंदा कानून का समर्थन करने को लेकर भी उनकी आलोचना होती रही है। यद्यपि उन्होंने 2012 में ईशनिंदा के झूठे आरोप में फंसी एक युवा ईसाई लड़की रिमशा मसीह की मदद की थी, लेकिन वे पाकिस्तान के सख्त ईशनिंदा कानूनों के बड़े समर्थक रहे हैं।

मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इन कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जबकि अशरफी का दावा है कि ये कानून ‘लोगों की जान बचाते हैं’।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वां में पुलिस लाइन के पास एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के चलते आस-पास के इलाकों में भारी तबाही हुई। धमाके की वजह से 15 लोगों की मौत और 30 लोगों के बुरी तरह घायल होने की पुष्टि की गई है। ये संख्या और बढ़ भी सकती है। पढ़िए पूरी खबर…