गंभीर आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे पाकिस्‍तान हैकर्स के निशाने पर आ गया है। संभवत: अब तक के सबसे बड़े साइबर क्राइम के तहत हैकर्स ने पाकिस्‍तान के सभी बैंकों को हैक कर लिया। ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, फेडरल इन्‍वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) में साइबर क्राइम के प्रमुख ने यह जानकारी दी है। उन्‍होंने बताया कि सिक्‍योरिटी ब्रीच के तहत हैकरों ने पाकिस्‍तान के तकरीबन सभी बैंकों में सेंध लगा दी। जांच एजेंसी मामले की जांच में जुटी है। साइबर क्राइम विभाग के प्रमुख कैप्‍टन मोहम्‍मद शोएब ने बताया कि पाकिस्‍तान के तकरीबन सभी बैंकों के डेटा को हैक कर लिया गया है। कैप्‍टन शोएब ने बताया कि साइबर हमला सीमा पार से किया गया। खाताधारकों के खाते से करोड़ों रुपये उड़ा लिए। हालांकि, वह यह नहीं बता सके कि हैकर्स ने कुल कितनी राशि का चूना लगाया।

