अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने और वर्क वीजा दिलाने की प्रक्रिया की जांच तेज हो गई है। अमेरिकी श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथनी डी’एस्पोसिटो ने कंपनियों को चेतावनी दी है कि फर्जी नौकरी, फर्जी कंपनी और वेतन में गड़बड़ी के जरिए वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होगी। यह जांच ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन और स्किल्ड वर्कर वीजा के नियम सख्त करने की कोशिश कर रहा है।

एंथनी डी’एस्पोसिटो ने 17 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ‘फेक जॉब्स’, ‘शैम एम्प्लॉयर्स’ और ‘वेज किकबैक्स’ जैसे मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां इमिग्रेशन सिस्टम का गलत फायदा उठाती हैं, उनके खिलाफ जांच हो सकती है। इससे पहले 15 सितंबर को भी उन्होंने H-1B से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच का जिक्र करते हुए कहा था कि इस तरह की गतिविधियों की परत-दर-परत जांच की जा रही है।

H-1B और PERM को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

अमेरिकी श्रम विभाग के ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल (OIG) ने जुलाई में बताया था कि H-1B और PERM कार्यक्रमों में कथित धोखाधड़ी की पूरे अमेरिका में जांच की जा रही है। इसमें फर्जी वीजा आवेदन, विदेशी कर्मचारियों के शोषण, वेतन में हेराफेरी और अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के आरोपों की जांच शामिल है।

अगस्त में OIG ने बताया कि जांच के दौरान अधिकारियों ने डलास में उन कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर फील्ड चेक किए, जिनके 500 से ज्यादा H-1B आवेदन मंजूर हुए थे। जांच में कुछ दफ्तरों में बहुत कम या कोई कामकाज होता नहीं दिखा। हालांकि, यह जांच अभी जारी है और इन शुरुआती जांच के आधार पर किसी कंपनी या कर्मचारी को दोषी नहीं माना जा सकता।

भारतीय IT सेक्टर तक पहुंची कार्रवाई

इस जांच का असर भारतीय मूल की बड़ी IT कंपनी कॉग्निजेंट पर भी पड़ा है। अमेरिकी श्रम विभाग ने रोजगार-वीजा में धोखाधड़ी की जांच के चलते कॉग्निजेंट की PERM फाइलिंग पर रोक लगा दी है। हालांकि, अमेरिकी सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कंपनी पर क्या आरोप हैं और कितने आवेदन इससे प्रभावित हुए हैं।

क्या है H-1B वीजा?

H-1B अमेरिका का एक अस्थायी वर्क वीजा है। इसके जरिए विदेशी प्रोफेशनल्स को अमेरिका में खास तरह की नौकरियां करने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर, PERM एक लेबर सर्टिफिकेशन प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर तब किया जाता है जब कोई अमेरिकी कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड को स्पॉन्सर करना चाहता है। कई मामलों में H-1B और PERM दोनों का इस्तेमाल एक ही कर्मचारी के लिए हो सकता है।

H-1B वीजा भारतीयों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा भारत में जन्मे लोगों को मिलता है। अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा (USCIS) के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में मंजूर हुए H-1B वीजा आवेदनों में 71 प्रतिशत लाभार्थी भारत में जन्मे थे। वहीं, चीन में जन्मे लोगों की हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत थी।

H-1B कर्मचारियों के लिए एक और बदलाव प्रस्तावित

इसी बीच, अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने कुछ विदेशी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद मिलने वाले 60 दिन के ग्रेस पीरियड को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। यह बदलाव H-1B समेत कई अन्य वीजा और उनके परिवार के सदस्यों पर भी लागू हो सकता है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुआ है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, नौकरी खत्म होने के बाद पात्र विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी या अमेरिका में रहने का दूसरा वैध रास्ता खोजने के लिए आम तौर पर 60 दिन का समय मिलता है। अगर नया प्रस्ताव लागू होता है, तो उनके पास दूसरा विकल्प तलाशने के लिए 60 दिनों से कम समय हो सकता है।

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अमेरिका में गृह सुरक्षा विभाग (DHS) बिना लाइसेंस वाले व्यावसायिक चालकों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए विभाग ने AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इसमें सूत्रवाक्य यह दिया गया था कि ‘दफा हो जाओ मिस्टर सिंह, तुम्हें वाहन चलाना नहीं आता।’ पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।