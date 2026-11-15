अमेरिका के प्रॉसिक्यूटर्स ने न्यूयॉर्क के फेडरल जज से अपील की है कि वे भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 293 महीने यानी 24 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाएं। यह मामला खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ा हुआ है।

निखिल गुप्ता पर अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप है।

मेमोरेंडम में कम सजा देने की अपील

अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर्स की ओर से यह अपील निखिल को सजा सुनाए जाने से कुछ समय पहले आया है, मामले में 20 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। न्यूयॉर्क के साउथ जिला की अमेरिकी कोर्ट में दाखिल एक मेमोरेंडम में उन्होंने काफी कम सजा देने की अपील की है। उन्होंने कोर्ट के प्रोबेशन विभाग की उस सिफारिश का समर्थन किया है, जिसमें निखिल को 144 महीने यानी 12 साल की सजा देने की बात कही गई है।

हत्या की साजिश में भूमिका के लिए खेद

जज विक्टर मारेरो को लिखे एक पत्र में, निखिल ने कथित हत्या की साजिश में अपनी भूमिका के लिए खेद व्यक्त किया।

पत्र में लिखा है, “काश मैं समय को पीछे ले जाकर 2023 में वापस जा पाता और अपनी गलतियों को सुधार पाता। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे वह इंसान पहचान में भी नहीं आता जो मैं बन गया था। 2023 की शुरुआत में भले ही बाहर से मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर से सबकुछ बिखरा हुआ था। मैं, मैं नहीं रह गया था।” इस पत्र में 55 वर्षीय व्यक्ति ने शराब की लत से जुड़ी अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया है।

फरवरी में निखिल ने हत्या के लिए साजिश रचने, हत्या करने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह मामला तब विवादों में आ गया जब अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उसने एक भारतीय खुफिया अधिकारी के कहने पर हत्या की साजिश रची थी, अधिकारी की पहचान विकास यादव के रूप में हुई हैं। भारत ने इस साजिश में सरकारी भूमिका से इनकार किया है और कहा है कि ऐसी कार्रवाई सरकार की नीति के खिलाफ है।

निखिल के वकीलों ने की नरमी बरतने की अपील

निखिल के वकीलों ने नरमी बरतने की अपील करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और उसका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने प्रोबेशन डिपार्टमेंट की उस सिफारिश का भी हवाला दिया, जिसमें सजा को 144 महीने तक सीमित रखने को कहा गया था, जबकि सजा संबंधी दिशानिर्देशों के मुताबिक यह अवधि 235-293 महीने होनी चाहिए थी।

बचाव पक्ष का मुख्य तर्क निखिल गुप्ता और विकास के बीच फर्क करना है। उनका कहना है कि निखिल ने दबाव में आकर काम किया था। यह दबाव तब बना जब खुद को गुजरात पुलिस को बताने वाले कुछ लोग भारत में विकास के घर आए, उनके बारे में पूछा और उनके बेटे को अपना नाम बताकर चले गए। इसके बाद विकास ने इस मामले को खत्म कराने की पेशकश की और निखिल को भरोसा दिलाया कि यह फर्जी मामला अब पूरी तरफ साफ हो गया है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि निखिल को लगा कि कोई खुफिया अधिकारी उन पर एक आपराधिक मामला चला रहा है, ऐसे में उनके लिए विकास की बात को मना करना मुश्किल हो गया था।

अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर ने दलीलों को किया खारिज

हालांकि अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर ने सजा में नरमी बरतने की दलीलों को पूरी खारिज कर दिया है। 13 नवंबर को कोर्ट में दाखिल अपने दस्तावेजों में प्रॉसिक्यूटर ने लिखा, “प्रतिवादी का आचरण बेहद क्रूर और बेशर्मी भरा था। वह अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने की विदेशी साजिश में एक अहम भागीदार था। कोर्ट को ऐसी सजा सुनानी चाहिए जो अपराध की गंभीरता को दर्शाती हो और यह संदेश दे कि इस देश में हिंसा के जरिए आवाजों को दबाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन कारणों और ऊपर बताई गई सभी बातों को देखते हुए सरकार कोर्ट से अपील करती है कि वह प्रतिवादी को 283 महीने की कैद की सजा सुनाए।”

बचाव पक्ष की दलीलों का खंडन करने हुए प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि निखिल का मकसद मुनाफा कमाना था। इसमें हथियारों की बिक्री और नशीले पदार्थों की खेप भी शामिल थी, जिसे पन्नू की हत्या के बाद विकास ने उपलब्ध कराने का वादा किया था। अभियोजकों ने यह भी कहा कि विकास का यह दावा कि साजिश में उसकी भूमिका शराब के प्रभाव के कारण थी, पूरी तरह बेतुका है।

प्रॉसिक्यूटर ने अपनी फाइलिंग में कहा, “उसका दावा है कि शराब के नशे में वह गलत फैसले ले लेता था और नशे की हालत में होने के कारण, अपराध करते वक्त वह ठीक से सोच-समझ नहीं पा रहा था। यह एक बेतुका दावा है। प्रतिवादी पर ऐसा कोई अपराध करने का आरोप नहीं है जो नशे की हालत में लिए गए किसी गलत फैसले या चूक का नतीजा हो। प्रतिवादी ने कई हफ्तों तक, समुद्र पार और अलग-अलग टाइम जोन में काम करते हुए एक हत्या को अंजाम दिया।”

पन्नू ने की ये मांग

पन्नू ने निखिल को हर आरोप के लिए अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की। पीड़ित के तौर पर दिए गए एक अलग बयान में उसने कहा कि उसकी हत्या की साजिश ने उसने जीवन पर कोई तरह से असर डाला है। उसे 1200 दिनों तक सुरक्षा घेरे में रहना पड़ा और वह अपने कानूनी मुवक्किलों से आमने-सामने मुलाकात भी नहीं कर सका। पन्नू को जुलाई 2020 में भारत सरकार ने “व्यक्तिगत आतंकवादी” घोषित कर दिया था।

उन्होंने यह भी कहा कि कड़ी सजा से यह संदेश जाएगा कि अमेरिकी नागरिकों का जीवन और अमेरिकी की संप्रभुता अलंघनीय है।

इससे पहले भारत सरकार ने कहा था कि उसने इस मामले में अमेरिका से मिली जानकारी को गंभीरता से लिया है और नवंबर 2023 में एक हाई लेवल जांच समिति का गठन किया था।

गृह मंत्रालय ने जनवरी 2025 में बताया, “लंबी जांच के बाद कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। जांच के दौरान इस व्यक्ति के पुराने आपराधिक संबंधों और पृष्ठभूमि का भी पता चला था।”

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