अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में गुरुवार सुबह गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। व्हाइट हाउस से करीब एक मील दूर स्थित लॉगन सर्कल इलाके में पांच लोगों को गोली मार दी गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। गोलीबारी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। वहीं, संदिग्ध हमलावर के एक नजदीकी इमारत में छिपे होने की सूचना है।

पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी की घटनाएं लॉगन सर्कल इलाके में कई स्थानों पर हुईं। अधिकारियों को 15वीं स्ट्रीट के 1500 ब्लॉक के आसपास गोलीबारी की सूचना मिली थी। इस इलाके में VIDA फिटनेस सेंटर, सेंट ल्यूक एपिस्कोपल चर्च और कई आवासीय इमारतें मौजूद हैं। घटनास्थल के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया और लोगों को वहां से दूर रहने की सलाह दी गई।

जिम में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत

एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, गोलीबारी के समय जिम में मौजूद जेम्स स्पेलमैन ने बताया कि वह सुबह करीब 8 बजे फिटनेस सेंटर में थे। उस समय जिम में लगभग 50 लोग मौजूद थे। अचानक उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी।

स्पेलमैन ने बताया कि कुछ ही सेकंड बाद एक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और वहां खून फैल गया। जिम में मौजूद एक अन्य सदस्य ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गोली गर्दन में लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, जिम के अंदर करीब दो गोलियां चली थीं, जबकि बाहर पांच से छह गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी।

इमारत में छिपा संदिग्ध, SWAT टीम ने संभाला मोर्चा

वॉशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के मुताबिक, शुरुआती गोलीबारी वाली जगह के आसपास संदिग्ध हमलावर एक इमारत में छिपा हुआ था। इसके बाद पुलिस की SWAT टीमों को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा बलों को पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की ओर जाते देखा गया।

घटना के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। संघीय एजेंसी अल्कोहल, तंबाकू, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक ब्यूरो (ATF) ने भी जांच और कार्रवाई में मदद के लिए अपने एजेंट भेजे। वहीं, FBI के वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच में सहयोग किया।

स्कूलों में लॉकडाउन, लोगों को घरों में रहने की सलाह

गोलीबारी के बाद घटनास्थल के आसपास के स्कूलों में लॉकडाउन लगा दिया गया। आसपास रहने वाले लोगों को भी अलर्ट जारी किया गया। एक स्थानीय निवासी रयान डुबिकी ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे उन्हें लगभग पांच धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दीं।

शुरुआत में उन्हें लगा कि आसपास कहीं निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद बाहर देखने पर उन्हें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दिखाई दिए। उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्रबंधन की ओर से भी संभावित सक्रिय हमलावर को लेकर अलर्ट जारी किया गया था।

पहले भी हिंसा की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है इलाका

लॉगन सर्कल इलाका पहले भी हिंसा की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। अगस्त 2025 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) के एक पूर्व सदस्य पर इसी इलाके में हमला हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ किशोरों ने उनकी और उनके साथ मौजूद एक महिला की कार लूटने की कोशिश की थी।

इस घटना के कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहर में अपराध पर नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन को दरकिनार करते हुए संघीय नियंत्रण लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत नेशनल गार्ड के सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया था। यह तैनाती अब भी जारी है।

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ईरान के साथ चल रहे जंग खत्म करने के विकल्पों पर विचार कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजरायल के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार संपर्क में हैं और वे उनसे ईरान पर फिर से हमला करने का आग्रह कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।